Sporazumni raskid

Razišli se Burnley i trener Scott Parker

VL
Autor
Hina
30.04.2026.
u 22:00

Burnley, još nekoliko tjedana član engleske nogometne Premier lige, službeno je u četvrtak obznanio da trener prve momčadi više nije 45-godišnji Scott Parker.

Sporazumni raskid ugovora su dogovorile dvije strane samo nekoliko dana nakon što je Burnley i matematički izgubio svaku šansu da se spasi i ostane dio elite engleskog nogometa, već mu slijedi povratak u Championship, tamošnju drugu ligu.

Parker je Burnley vodio od 2024. godine, a prošle sezone je s momčadi ostvario sjajne rezultate u drugoligaškom okruženju uz konačnu nagradu, a to je bio povratak u Premier ligu. U Championshipu je imao niz od čak 31 utakmice bez poraza, a na ukupno čak 30 utakmica momčad nije primila niti jedan pogodak.

U Premier ligi je situacija bila bitno drugačija pa je trenutačno Burnley pretposljednji na ljestvici te ima samo četiri pobjede uz osam remija i 22 poraza.

Parker je prije Burnleyja vodio Fulham, Bournemouth i Club Brugge, a njega će do kraja sezone na menadžerskoj klupi Burnleyja naslijedi dosadašnji pomoćnik Mike Jackson.
