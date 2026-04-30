NOVI UGOVOR

Kobbie Mainoo ostaje u Manchester Unitedu još pet godina

Premier League - Manchester United v Brentford
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.04.2026.
u 20:00

Engleski reprezentativac, koji je ovog mjeseca proslavio 21. rođendan, odigrao je 98 seniorskih utakmica za United i postigao ​​sedam golova uz pet asistencija.

Kobbie Mainoo iz Manchester Uniteda potpisao je novi ugovor koji će ga zadržati na Old Traffordu do 2031., priopćio je klub u četvrtak.

Engleski reprezentativac, koji je ovog mjeseca proslavio 21. rođendan, odigrao je 98 seniorskih utakmica za United i postigao ​​sedam golova uz pet asistencija.

Mainoo je do prve momčadi došao kroz mlađe dobne kategorije Manchester Uniteda, a igrao je u finalu Eura 2024. za englesku reprezentaciju te bio strijelac u pobjedi Uniteda u finalu FA kupa protiv Manchester Cityja te godine.

"Odrastao sam gledajući utjecaj koji naš klub ima na naš grad i uživam u odgovornosti koja dolazi s nošenjem ovog dresa“, rekao je Mainoo u službenom priopćenju.

"Imam privilegiju živjeti svoj san svaki dan, s istom neumoljivom željom za uspjehom ovdje kao kada sam došao na svoj prvi trening sa šest godina.“

Mainoo je imao težak početak sezone pod vodstvom Rubena Amorima, nastupivši u 11 utakmica kao igrač s klupe u Premier ligi, prije nego što je Portugalac otpušten u siječnju.

Veznjak se od tada ponovno izborio za mjesto u prvoj postavi pod novim menadžerom Michaelom Carrickom, započevši 12 od posljednjih 13 utakmica Uniteda u Premier ligi, a propustio je samo utakmicu protiv Leeds Uniteda zbog ozljede.

Trećeplasirani United će u nedjelju ugostiti Liverpool u 35. kolu Premier lige, a pobjedom može osigurati mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone.
