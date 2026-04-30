WADA okončala najuspješniju istragu u povijesti antidopinga

Istraga ruskog državnog programa dopinga prešla je brojku od preko 300 kazni i sankcija protiv sportaša u onome što je predsjednik Svjetske antidopinške agencije (WADA) u četvrtak opisao kao "najuspješniju istragu u povijesti antidopinga".

WADA je objavila da je njezina istraga pod nazivom Operacija LIMS rezultirala s 302 kazne protiv 291 ruskog sportaša, pri čemu je 11 sportaša dobilo po dvije sankcije za odvojene prekršaje.

Istraga se temeljila na podacima i uzorcima preuzetim iz Sustava upravljanja laboratorijskim informacijama (LIMS) Moskovskog antidopinškog laboratorija 2019. godine.

"Jednostavno rečeno, 'Operacija LIMS' je najuspješnija istraga u povijesti antidopinga", rekao je predsjednik WADA-e Witold Banka. "Nevjerojatne 302 sankcije sada su uvedene nakon ruske institucionalizirane sheme dopinga."

WADA je izjavila da su kazne nametnule 23 različite antidopinške organizacije, a četiri dodatna slučaja još čekaju konačnu presudu.

Dok su dizanje utega sa 107 slučajeva i atletika s 93 imali najviše prekršaja, ukupno je uključeno 22 sporta. Ruska antidopinška agencija (RUSADA) proglašena je nepodobnom 2015. nakon što je WADA otkrila široko rasprostranjeni, institucionalizirani doping u ruskom sportu.

WADA je izjavila da su istražitelji 2019. godine povratili 24 terabajta podataka iz moskovskog laboratorija, postavljajući temelje za stotine slučajeva.

WADA je potvrdila da su svi slučajevi Operacije LIMS sada istraženi, što označava kraj istrage.