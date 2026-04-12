Oviedo u Vigu probudio nadu za ostankom u ligi

Levante je sada posljednja momčad na ljestvici, a iako je pretposljednji Oviedo i dalje ispred sebe ima puno posla kako bi se spasio od ispadanja. Elche mu sada bježi za pet, a Alaves za šest bodova. Nakon prvog poluvremena gosti su imali dva gola prednosti. Strijelci su bili Reina u četvrtoj i Vinas u 45. minuti, a potvrda slavlja Ovieda stigla je potom u 57. minuti. Tada je svoj drugi pogodak na susretu dao Vinas za konačnih 3-0.

Jako su važnu pobjedu upisali nogometaši Mallorce koji se bore da i iduće sezone budu dio španjolske La Lige, svladali su s 3-0 Rayo Vallecano na domaćem terenu. Junak utakmice bio je Vedat Muriqi, drugi strijelac La Lige, koji je u prvom poluvremenu postigao dva pogotka i tako usmjerio svoj sastav prema tri boda. Pogađao je Muriqi u 36. i 40. minuti. Potvrda pobjede dogodila se u 65. minuti kada je Virgili bio strijelac za 3-0. Kylian Mbappe je i dalje prvi strijelac La Lige s 23 pogotka, no Muriqi mu je sada vrlo blizu s 21 golom. Treći strijelac La Lige je hrvatski napadač Ante Budimir koji na kontu ima 16 golova. Ovom je pobjedom Mallorca skočila na 15. mjesto ljestvice.

Nogometaši Osasune i Betisa odigrali su 1-1 u Pamploni, u prvom nedjeljnom ogledu 31. kola, a novi je gol postigao hrvatski napadač Ante Budimir. Gosti iz Seville su brzopotezno poveli, u sedmoj minuti je strijelac bio Ezzalzouli. Do odmora je Osasuna uspjela izjednačiti. Kao i često ove sezone dosuđen je novi jedanaesterac za klub iz Pamplone, a opet je strijelac bio hrvatski reprezentativac Ante Budimir. U drugom poluvremenu nešto je bolji bio domaćin. Odlične dvije šanse je imao Victor Munoz, ali rezultatskih promjena do kraja dvoboja nije bilo te je svaka momčad osvojila po bod. Budimir je za domaći sastav igrao do 82. minute te je postigao 16. ligaški pogodak ove sezone.

U ponedjeljak se igra zadnja utakmica ovog kola, a sastaju se Levante - Getafe.