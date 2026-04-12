Na Marsu će čovjek proizvoditi kisik iz CO₂ i uzgajati hranu u zatvorenim staklenicima

Projekti poput Artemisa i slanja astronauta na sve teže misije postavit će temelje prvoj misiji s ljudskom posadom na Mars, no kada će do nje doći, nitko ne zna. U veljači je Elon Musk, koji je također zainteresiran za Crveni planet, preusmjerio fokus svoje kompanije SpaceX s Marsa ponovno na Mjesec, odgodivši planove za bespilotna slijetanja na Mars za najmanje pet do sedam godina. Poznato je već da je njegov dugoročni cilj uspostavljanje samoodrživog milijunskog grada na Marsu. Najprije treba riješiti problem kako uopće doputovati do planeta prosječno udaljenog od Zemlje oko 225 milijuna kilometara. Udaljenost oscilira zbog eliptičnih putanja, a najmanja je zabilježena 2003., nešto više od 55 milijuna kilometara. No svemirske letjelice ne putuju na Mars ravnom linijom, pa prelaze mnogo više kilometara. U prosjeku putovanje traje sedam mjeseci. Mars i Zemlja kruže oko Sunca različitim brzinama, tako da se udaljenost između ta dva planeta stalno mijenja, a shodno tome mijenja se i energija potrebna za putovanje.