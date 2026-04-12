UŽIVO Orban priznao poraz, zvao je Petera Magyara
Gotovo je za Orbana, Magyar na pragu senzacije: Tisa osvaja i dvotrećinsku većinu
VIDEO Pogledajte euforiju na ulicama kad su pročitani prvi rezultat
POGODIO NAKON TRI MJESECA

VIDEO Bruno Petković ušao u igru i zabio gol velikanu, pogledajte ga

12.04.2026.
u 21:17

Bruno Petković vratio se na travnjake nakon duže pauze i odmah postao junak Kocaelispora. Ušao je s klupe protiv moćnog Galatasaraya i samo osam minuta kasnije zabio za izjednačenje, zakompliciravši borbu za naslov prvaka Turske

Hrvatski napadač Bruno Petković odigrao je ključnu ulogu u dvoboju 29. kola turske Superlige, u kojem je njegov Kocaelispor gostovao kod vodećeg Galatasaraya. Utakmica koja je za domaćine trebala biti rutinski posao pretvorila se u dramu, a režirao ju je upravo Petković. Bio je to njegov povratnički nastup nakon ozljede zadobivene 20. veljače, zbog koje je propustio pet utakmica, dok je prošlo kolo proveo na klupi čekajući priliku.

Sve je za Galatasaray išlo prema planu kada je Leroy Sané u 30. minuti zatresao mrežu gostiju. Činilo se kako će istanbulski klub sigurno koračati prema nova tri boda i učvrstiti svoju poziciju na vrhu ljestvice. Domaćini su kontrolirali igru, no nisu uspjeli prelomiti utakmicu. Osjetivši da njegova momčad treba svježinu u napadu, trener Kocaelispora u 64. minuti na teren je poslao oporavljenog hrvatskog reprezentativca.

Odluka se pokazala punim pogotkom. Petkoviću je trebalo samo osam minuta da pokaže svoju klasu i donese šok na Rams Park. Igrala se 72. minuta kada je krenula akcija po desnoj strani. Nakon ubačaja u kazneni prostor, loptu je odlično smirio Tayfur Bingöl i proslijedio je do usamljenog Petkovića, koji je preciznim udarcem matirao vratara za konačnih 1:1. Bio je to njegov sedmi pogodak sezone u dvadeset nastupa, uz jednu asistenciju. Pogodak pogledajte OVDJE.

Ovaj remi unio je potpunu dramu u završnicu turskog prvenstva. Galatasaray je i dalje ostao na prvom mjestu sa 68 bodova, no njegova se prednost u odnosu na najvećeg rivala, drugoplasirani Fenerbahçe, smanjila na samo dva boda. Do kraja prvenstva ostalo je još samo pet kola, a za dva tjedna na rasporedu je i veliki istanbulski derbi koji bi mogao izravno odlučiti o novom prvaku. S druge strane, Kocaelispor, za koji nastupa i branič Hrvoje Smolčić, ovim je vrijednim bodom ostao na sigurnoj osmoj poziciji s 35 osvojenih bodova.
Avatar Scuderia
Scuderia
21:33 12.04.2026.

Njega treba čekati, što su ljudi rekli. Samo je problem da njega treba čekati mjesecima da ima dobru tekmu.

