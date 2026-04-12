ZAIGRAO I VATRENI

Vratio se Mateo Kovačić! City srušio Chelsea i primaknuo se Arsenalu

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Manchester City v Real Madrid
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
12.04.2026.
u 19:33

Nogometaši Manchester Cityja slavili su s uvjerljivih 3:0 na gostovanju kod Chelseaja u derbiju 32. kola Premier lige. Utakmicu je obilježio povratak na travnjak hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića nakon gotovo šest mjeseci pauze zbog ozljede

Nogometaši Manchester Cityja odradili su savršen vikend i poslali moćnu poruku svom glavnom konkurentu za naslov, Arsenalu. U derbiju na Stamford Bridgeu, momčad Pepa Guardiole u potpunosti je deklasirala domaći Chelsea s 3:0, a utakmica je, osim važna tri boda, donijela i jednu sjajnu vijest za hrvatski nogomet. Nakon gotovo pola godine izbivanja, na travnjak se vratio Mateo Kovačić, i to upravo protiv svog bivšeg kluba. Iako je prvo poluvrijeme bilo rastrgano i bez pogodaka, City je u nastavku ubacio u višu brzinu i u furioznih dvadesetak minuta riješio pitanje pobjednika.

Otpor domaćina slomljen je u 51. minuti, kada je Nico O’Reilly, lijevi bek s nevjerojatnim osjećajem za gol, glavom pospremio loptu u mrežu za vodstvo. Bio je to početak kraja za Chelsea. Samo šest minuta kasnije, Marc Guehi je nakon sjajne akcije i asistencije Rayana Cherkija povisio na 2:0, a točku na "i" stavio je Jeremy Doku u 68. minuti. Belgijanac je iskoristio veliku pogrešku obrane Chelseaja, presjekao loptu i sam izašao pred vratara Sancheza te rutinski zabio za konačnih 3:0, rezultat koji je potvrdio da City prvi put ove sezone izgleda šampionski.

Ipak, za hrvatske navijače trenutak utakmice dogodio se u 81. minuti. Tada je Pep Guardiola odlučio na teren poslati Matea Kovačića umjesto Bernarda Silve, što je označilo njegov povratak nakon duge i teške stanke. Hrvatski veznjak posljednji je put igrao još 21. listopada, a od tada se borio s ozljedama Ahilove tetive i potkoljenice. Iako je posljednjih nekoliko utakmica bio na klupi, Guardiola ga je odlučio poštedjeti sve do dvoboja na dobro poznatom terenu Stamford Bridgea. Njegov povratak ključna je vijest kako za City uoči odlučujućih bitaka sezone, tako i za hrvatsku reprezentaciju.

Ovom pobjedom "Građani" su nastavili strašan pritisak na vodeći Arsenal. Razlika je sada smanjena, a City izgleda nezaustavljivo, o čemu svjedoči i gol-razlika 8:0 u posljednje tri utakmice protiv Arsenala, Liverpoola i Chelseaja. Već idućeg tjedna na rasporedu je izravni okršaj na Etihadu koji bi mogao odlučiti prvaka. S druge strane, Chelsea je ovim porazom ostao na šestom mjestu, a nade u plasman u Ligu prvaka sve su im manje. Barikada na putu prema eliti mogla bi biti već iduća utakmica protiv Manchester Uniteda, koja za njih postaje ključna.

