Ovakvom igrom Hajduk ne može osvojiti naslov prvaka, a ima jedan problem s Brekalom

Jasno je odavno da Hajduk bez svojih najjačih aduta ne može pružiti razinu izvedbe koja će zadovoljiti ambicije svojih navijača. Pokazalo se to i u Osijeku.

Splićani su izborili remi, a sigurno su se nadali pobjedi koja bi, barem djelomično, popravila dojam nakon poraza od Rijeke na Poljudu. Ima Mislav Karoglan vjerojatno jasnu viziju i u njegovim izjavama očito je kako precizno detektira probleme koje ima njegova momčad.

Nema dvojbe da je ovaj mladi i talentirani trener svjestan kako ovo opet nije bila igra koja mu jamči naslov prvaka. Barem ne na razini onog nevjerojatnog zamaha kojim je Hajduk i napravio prednost nad Dinamom. Uzmemo li u obzir da je Rijeka ozbiljno istaknula kandidaturu za naslov prvaka, posao će Splićanima biti još složeniji. Vidjeli smo na Opus Areni i Josipa Brekala. Statistički njegov učinak nije za pamćenje, no vidjelo se da će on, sasvim sigurno, momčadi Mislava Karoglana dati nekoliko opcija više.

S iskustvom koje ima, kao i individualnom kvalitetom, posebice kada se uigra s ostatkom momčadi, donijet će Hajduku dodanu vrijednost. No, problem je opet što u Splitu od njega očekuju da već sada donosi prevagu kakvu bi trebao donijeti Ivan Perišić. Prerano je donositi zaključke o Brekalovom potencijalu u ovoj hajdučkoj priči nakon samo jedne utakmice, jer svaki igrač na svijetu treba proces prilagodbe na novu sredinu.

Jasno je da će razinu svoje izvedbe morati podići jer Hajduku treba hitrina po bokovima, individualna kvaliteta u zadnjoj trećini kojom će stvarati višak. Sve te karakteristike Brekalo ima ali puno se stvari mora posložiti. No, postoji još jedna stvar o kojoj Karoglan mora itekako voditi računa.

To se odnosi na kontinuitet forme Rokasa Pukštasa. Igrača za kojeg je već neko vrijeme jasno kako ima izniman potencijal napraviti vrhunsku karijeru. Poznavatelji nogometnih prilika kazat će da je on zapravo u ovom trenutku jedini igrač za kojeg se ozbiljni klubovi na tržištu interesiraju. Njegov gard i govor tijela su besprijekorni, a za Hajduk će biti jednako važno da nastavi pružati ovakve izvedbe kao i to da Marko Livaja bude u optimalnoj formi.