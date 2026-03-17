Protiv važnog zagrebačkog projekta podnesena tužba, oglasio se Tomašević

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je tužbu koju je podnijela Zelena akcija protiv rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za planirani Centar za gospodarenje otpadom u Zagrebu, koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zelena akcija već je ranije izražavala nezadovoljstvo planovima za izgradnju zagrebačkog Centra za gospodarenje otpadom, a sada su otišli korak dalje te su protiv tog rješenja podnijeli tužbu.
Tomašević je rekao da je za tužbu doznao iz medija te da Grad još nije vidio njezin sadržaj. – Vidio sam iz medija da je podnesena tužba na rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš koje je izdalo ministarstvo. Tužbu još nismo vidjeli pa ćemo se o njoj moći očitovati tek kada vidimo što se u njoj konkretno navodi, rekao je gradonačelnik. Naglasio je kako odluka o prihvatljivosti zahvata nije politička nego stručna. – Radi se o stručnom postupku ministarstva u kojem stručno povjerenstvo donosi zaključak, a ministarstvo na temelju toga donosi konačnu odluku. To nije politička odluka – kazao je. Dodao je da je povjerenstvo zaključilo kako je projekt u skladu s okolišnim standardima. – Stručno povjerenstvo zaključilo je da je taj zahvat u skladu s okolišnim standardima, rekao je. Gradonačelnik je također naglasio kako planirani centar nije spalionica otpada– što je, kako kaže, česta pogrešna interpretacija u javnosti.
– Centar za gospodarenje otpadom nije spalionica. U sklopu centra nema nikakve termičke obrade otpada – istaknuo je. Prema njegovim riječima, riječ je o sustavu kakav već postoji u drugim dijelovima Hrvatske. – Radi se o sortirnici, biokompostani i centru za dodatnu obradu miješanog komunalnog otpada kako bi se iz njega izdvojile sirovine – pojasnio je. Centar za gospodarenje otpadom, prema trenutačnim planovima, trebao bi biti izgrađen do kraja 2028. godine u Resniku. U sklopu kompleksa predviđena je sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Planirano je i bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije, dok bi na krovu objekata bile postavljene fotonaponske ćelije.
Kradezenjare, bandicevci, rasprdici ne mogu bez svakodnevnog napada na ZG Vladu.Uporno zahtjevaju da sve bude kao za vrijeme njihovog idola velikogb = smece svuda po gradu, kantograd, smece se ne smije odvajati, ne treba nam zbrinjavanje otpada = takvi ljubimci velikogb nemaju pojma o smecu.