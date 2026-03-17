Protiv važnog zagrebačkog projekta podnesena tužba, oglasio se Tomašević

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je tužbu koju je podnijela Zelena akcija protiv rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za planirani Centar za gospodarenje otpadom u Zagrebu, koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Zelena akcija već je ranije izražavala nezadovoljstvo planovima za izgradnju zagrebačkog Centra za gospodarenje otpadom, a sada su otišli korak dalje te su protiv tog rješenja podnijeli tužbu.

Tomašević je rekao da je za tužbu doznao iz medija te da Grad još nije vidio njezin sadržaj. – Vidio sam iz medija da je podnesena tužba na rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš koje je izdalo ministarstvo. Tužbu još nismo vidjeli pa ćemo se o njoj moći očitovati tek kada vidimo što se u njoj konkretno navodi, rekao je gradonačelnik. Naglasio je kako odluka o prihvatljivosti zahvata nije politička nego stručna. – Radi se o stručnom postupku ministarstva u kojem stručno povjerenstvo donosi zaključak, a ministarstvo na temelju toga donosi konačnu odluku. To nije politička odluka – kazao je. Dodao je da je povjerenstvo zaključilo kako je projekt u skladu s okolišnim standardima. – Stručno povjerenstvo zaključilo je da je taj zahvat u skladu s okolišnim standardima, rekao je. Gradonačelnik je također naglasio kako planirani centar nije spalionica otpada– što je, kako kaže, česta pogrešna interpretacija u javnosti.

– Centar za gospodarenje otpadom nije spalionica. U sklopu centra nema nikakve termičke obrade otpada – istaknuo je. Prema njegovim riječima, riječ je o sustavu kakav već postoji u drugim dijelovima Hrvatske. – Radi se o sortirnici, biokompostani i centru za dodatnu obradu miješanog komunalnog otpada kako bi se iz njega izdvojile sirovine – pojasnio je. Centar za gospodarenje otpadom, prema trenutačnim planovima, trebao bi biti izgrađen do kraja 2028. godine u Resniku. U sklopu kompleksa predviđena je sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Planirano je i bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije, dok bi na krovu objekata bile postavljene fotonaponske ćelije.