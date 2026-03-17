Sloveniju trese 'najveći politički skandal u povijesti': Izraelski špijuni ruše vlast

Afera s tajnim snimkama sadašnjih i bivših slovenskih dužnosnika i suradnika aktualnog premijera Roberta Goloba, na kojima oni otvoreno raspredaju o djelovanju paralelnog sustava unutar države, zapravo je pomno isplanirana i realizirana obavještajno-predizborna operacija, koju već sad neki proglašavaju najvećim političkim skandalom u povijesti Slovenije. Tako barem pokazuju rezultati istrage legendarnog tjednika Mladina i slovenskih nevladinih organizacija, bliskih sadašnjoj vladi, otkrivajući da iza tajnih snimaka koje u samoj završnici predizborne kampanje uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora potresaju Sloveniju stoje bivši premijer i glavni Golobov predizborni konkurent Janez Janša i izraelska privatna obavještajna tvrtka Black Cube, s čijim se predstavnicima Janša koncem prošle i početkom ove godine triput sastao u sjedištu svoje stranke u Ljubljani.

Zrakoplov Hawker 800XP registracijske oznake 4XCNZ nekoliko je puta koncem prošle i početkom ove godine, posljednji put 17. veljače, sletio na aerodrom Brnik izravno iz Tel Aviva, utvrdio je novinar Mladine Borut Mekina, koji je na temelju iskaza anonimnih izvora i dostupnih javnih informacija uspio identificirati dvojicu od ukupno četiri putnika koja su bila u zrakoplovu. Prvi je osnivač Black Cubea i umirovljeni časnik izraelske vojske Dan Zorella, a drugi umirovljeni izraelski general i bivši šef izraelskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Giora Eiland, koji je u Ljubljani po svemu sudeći boravio kao dugogodišnji savjetnik Black Cubea. Tvrtka Black Cube, koju nazivaju i privatnim Mossadom, poznata je po nizu kontroverznih operacija koje je posljednjih desetak godina provela po nalogu svojih klijenata.

Jedna od najpoznatijih bila je operacija prikupljanja kompromitirajućeg materijala o tadašnjoj šefici rumunjskog ureda za borbu protiv korupcije Lauri Kövesi, koja je kasnije izabrana za glavnu europsku tužiteljicu. Operacija protiv Kövesi uključivala je hakiranje njezine e-mail adrese i na kraju je završila sudskim postupkom i osudom operativaca Black Cubea. Tvrtka se upustila i u sramotnu kompromitaciju i diskreditaciju svjedokinja u postupku protiv američkog filmskog producenta Harveya Weinsteina, po Weinsteinovom nalogu, naravno, no u slovenskom kontekstu najvažnije je djelovanje izraelske tvrtke u Mađarskoj uoči izbora 2018. i 2022., kada su se na meti operativaca Black Cubea, po nalogu režima Viktora Orbana, našle mađarske nevladine organizacije, novinari i ostali protivnici režima.

Metode djelovanja operativaca Black Cubea uvijek su slične. Koriste lažne web stranice i telefonske brojeve kako bi svoje mete naveli na suradnju i dolazak na „poslovne sastanke“, nakon kojih onda anonimno objavljuju njihove snimke u javnosti neposredno uoči izbora. Tako je bilo i ovoga puta u Sloveniji, kada su na misterioznim internetskim stranicama bez vlasnika i kontakata osvanule snimke razgovora s bivšom ministricom pravosuđa Dominikom Švarc Pipan, odvjetnicom Ninom Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem, bivšim direktorom GEN Energije Dejanom Paravanom i zamjenikom direktora hrvatske podružnice GEN-I-ja Tomislavom Vukmanovićem, a sve u cilju kompromitacije vladajuće stranke Pokret Sloboda i premijera Goloba, kako bi se izazvao potpuni kolaps povjerenja u vladajuću koaliciju uoči izbora.

Izvješće o istrazi slovenskog slučaja pripremili su istraživački novinar Mladine Borut Mekina, izraelski komunikacijski stručnjak za digitalne manipulacije i operacije utjecaja Achiya Schatz, istraživač društvenih mreža i zloupotrebe interneta Filip Dobranić te Nika Kovač, direktorica slovenskog Instituta 8. mart, koja je na predstavljanju izvješća u Ljubljani naglasila da je riječ o „neprihvatljivoj praksi miješanja u demokraciju“ i „napadu na suverenitet zemlje“.

Iz SDS-a odbacuju sve optužbe, tvrdeći da „prvi put čuju za Black Cube“ i navodeći da bi se tvrtki koja se spominje kao izvor snimaka „korupcijskog kriminala slovenske ljevičarske elite nezamislivih razmjera trebalo podići spomenik u Ljubljani, jer je slovenskim poreznim obveznicima uštedjela stotine milijuna eura“. Iz Janšine stranke očekuju i da će neovisne domaće institucije, „nakon što se uspostave“, na temelju tih dokaza i tragova „onesposobiti organiziranu kriminalnu skupinu koja je prisvojila Sloveniju“.

Televizija Slovenije izvještava da je slovenska obavještajno-sigurnosna agencija Sova navodno obavijestila članove parlamentarne komisije za nadzor obavještajnih službi (KNOVS) da je zrakoplov iz Tel Aviva spomenut u izvješću doista nekoliko puta sletio na Brnik s četiri predstavnika tvrtke Black Cube, ali Sova navodno nema informacije jesu li se predstavnici Black Cubea doista sastali s Janšom niti zna što su točno radili u Sloveniji. Međutim, to će zasigurno biti brzo razjašnjeno, s obzirom na to da je u tijeku intenzivna suradnja sa stranim obavještajnim službama, a istragu provode i nadležne slovenske službe.

Nikad prljavija predizborna kampanja svjedoči o visokim ulozima uoči nedjeljnih izbora, na kojima će Slovenci, kako je ovih dana u nastupu u Kinu Šiška u Ljubljani podvukao poznati slovenski filozof Slavoj Žižek, odlučivati u kakvoj će civilizaciji živjeti, kao i hoće li ubuduće još uopće biti izbora.