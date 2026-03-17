Sloveniju trese 'najveći politički skandal u povijesti': Izraelski špijuni ruše vlast

Afera s tajnim snimkama sadašnjih i bivših slovenskih dužnosnika i suradnika aktualnog premijera Roberta Goloba, na kojima oni otvoreno raspredaju o djelovanju paralelnog sustava unutar države, zapravo je pomno isplanirana i realizirana obavještajno-predizborna operacija, koju već sad neki proglašavaju najvećim političkim skandalom u povijesti Slovenije. Tako barem pokazuju rezultati istrage legendarnog tjednika Mladina i slovenskih nevladinih organizacija, bliskih sadašnjoj vladi, otkrivajući da iza tajnih snimaka koje u samoj završnici predizborne kampanje uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora potresaju Sloveniju stoje bivši premijer i glavni Golobov predizborni konkurent Janez Janša i izraelska privatna obavještajna tvrtka Black Cube, s čijim se predstavnicima Janša koncem prošle i početkom ove godine triput sastao u sjedištu svoje stranke u Ljubljani.
Zrakoplov Hawker 800XP registracijske oznake 4XCNZ nekoliko je puta koncem prošle i početkom ove godine, posljednji put 17. veljače, sletio na aerodrom Brnik izravno iz Tel Aviva, utvrdio je novinar Mladine Borut Mekina, koji je na temelju iskaza anonimnih izvora i dostupnih javnih informacija uspio identificirati dvojicu od ukupno četiri putnika koja su bila u zrakoplovu. Prvi je osnivač Black Cubea i umirovljeni časnik izraelske vojske Dan Zorella, a drugi umirovljeni izraelski general i bivši šef izraelskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Giora Eiland, koji je u Ljubljani po svemu sudeći boravio kao dugogodišnji savjetnik Black Cubea. Tvrtka Black Cube, koju nazivaju i privatnim Mossadom, poznata je po nizu kontroverznih operacija koje je posljednjih desetak godina provela po nalogu svojih klijenata.
Jedna od najpoznatijih bila je operacija prikupljanja kompromitirajućeg materijala o tadašnjoj šefici rumunjskog ureda za borbu protiv korupcije Lauri Kövesi, koja je kasnije izabrana za glavnu europsku tužiteljicu. Operacija protiv Kövesi uključivala je hakiranje njezine e-mail adrese i na kraju je završila sudskim postupkom i osudom operativaca Black Cubea. Tvrtka se upustila i u sramotnu kompromitaciju i diskreditaciju svjedokinja u postupku protiv američkog filmskog producenta Harveya Weinsteina, po Weinsteinovom nalogu, naravno, no u slovenskom kontekstu najvažnije je djelovanje izraelske tvrtke u Mađarskoj uoči izbora 2018. i 2022., kada su se na meti operativaca Black Cubea, po nalogu režima Viktora Orbana, našle mađarske nevladine organizacije, novinari i ostali protivnici režima.
Metode djelovanja operativaca Black Cubea uvijek su slične. Koriste lažne web stranice i telefonske brojeve kako bi svoje mete naveli na suradnju i dolazak na „poslovne sastanke“, nakon kojih onda anonimno objavljuju njihove snimke u javnosti neposredno uoči izbora. Tako je bilo i ovoga puta u Sloveniji, kada su na misterioznim internetskim stranicama bez vlasnika i kontakata osvanule snimke razgovora s bivšom ministricom pravosuđa Dominikom Švarc Pipan, odvjetnicom Ninom Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem, bivšim direktorom GEN Energije Dejanom Paravanom i zamjenikom direktora hrvatske podružnice GEN-I-ja Tomislavom Vukmanovićem, a sve u cilju kompromitacije vladajuće stranke Pokret Sloboda i premijera Goloba, kako bi se izazvao potpuni kolaps povjerenja u vladajuću koaliciju uoči izbora.
Izvješće o istrazi slovenskog slučaja pripremili su istraživački novinar Mladine Borut Mekina, izraelski komunikacijski stručnjak za digitalne manipulacije i operacije utjecaja Achiya Schatz, istraživač društvenih mreža i zloupotrebe interneta Filip Dobranić te Nika Kovač, direktorica slovenskog Instituta 8. mart, koja je na predstavljanju izvješća u Ljubljani naglasila da je riječ o „neprihvatljivoj praksi miješanja u demokraciju“ i „napadu na suverenitet zemlje“.
Iz SDS-a odbacuju sve optužbe, tvrdeći da „prvi put čuju za Black Cube“ i navodeći da bi se tvrtki koja se spominje kao izvor snimaka „korupcijskog kriminala slovenske ljevičarske elite nezamislivih razmjera trebalo podići spomenik u Ljubljani, jer je slovenskim poreznim obveznicima uštedjela stotine milijuna eura“. Iz Janšine stranke očekuju i da će neovisne domaće institucije, „nakon što se uspostave“, na temelju tih dokaza i tragova „onesposobiti organiziranu kriminalnu skupinu koja je prisvojila Sloveniju“.
Televizija Slovenije izvještava da je slovenska obavještajno-sigurnosna agencija Sova navodno obavijestila članove parlamentarne komisije za nadzor obavještajnih službi (KNOVS) da je zrakoplov iz Tel Aviva spomenut u izvješću doista nekoliko puta sletio na Brnik s četiri predstavnika tvrtke Black Cube, ali Sova navodno nema informacije jesu li se predstavnici Black Cubea doista sastali s Janšom niti zna što su točno radili u Sloveniji. Međutim, to će zasigurno biti brzo razjašnjeno, s obzirom na to da je u tijeku intenzivna suradnja sa stranim obavještajnim službama, a istragu provode i nadležne slovenske službe.
Nikad prljavija predizborna kampanja svjedoči o visokim ulozima uoči nedjeljnih izbora, na kojima će Slovenci, kako je ovih dana u nastupu u Kinu Šiška u Ljubljani podvukao poznati slovenski filozof Slavoj Žižek, odlučivati u kakvoj će civilizaciji živjeti, kao i hoće li ubuduće još uopće biti izbora.
..."kako bi svoje mete naveli na suradnju i dolazak na „poslovne sastanke“, nakon kojih onda anonimno objavljuju njihove snimke." .... Nije mi jasno kako je "crnakocka" kriva za njihove dolaske na sastanke i objavljene snimke?! Jasno je da je kazneno djelo lažno se predstavljati i tajno snimati, ALI da nisu imali što snimati ili da ovi nisu pristali na "poslovne sastanke" ne bi imali šta snimati ni objaviti. Meni se čini da je tu kriva koza jer laže, a rog želi ispasti pošten iako i on laže?!