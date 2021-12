Ovako je Bočkaj govorio prije početka prvenstva: Želim ostati još jednu sezonu i osvojiti naslov

Petar Bočkaj (25) na Badnjak je napustio Osijek i otišao u Dinamo, što mu je kao rođenom Zagrepčaninu oduvijek bila želja. Ipak, način na koji je otišao, vrijeme kad je otišao i situacija nisu baš najbolje "sjeli".

Neovisno o tome što će klub dobiti zauzvrat, činjenica je se Dinamo pojačao ponajboljim nogometašem u ligi na polovici sezone, u trenucima kad se s Osijekom borba za titulu tek treba "zahuktati". Također, to nekako ostavlja dojam da su ambicije Osječana splasnule jer prije samo pola godine, 25. lipnja, Petar Bočkaj za Glas Slavonije rekao je ovo:

Foto: Instagram

- Pričao sam i s predsjednikom te s drugim ljudima u Klubu, i rekao da želim ostati još jednu sezonu da probamo osvojiti naslov. Ako ne pokušaš nikad nećeš znati, bila bi to nagrada za sve. Osijek dugo godina nije osvojio trofej i dat ćemo sve da se to konačno promijeni. Ne ide to preko noći, potrebno je ići korak po korak, a i klub je primijetio da je spreman ići na višu razinu od trećeg, četvrtog mjesta i ulaska u Europu, a doveden je i ambiciozni trener koji zna što radi i želi, i koji nije sigurno tu da bi bio treći. Cilj je otići do kraja i biti prvi, sami smo došli do te razine da to možemo i ostvariti - kazao je Bočkaj kad ga se pitalo o potencijalnom odlasku i ponudama koje su stizale tijekom ljeta.

Nešto se uistinu moralo promijeniti da ambicija osvajanja titule s Osijekom tako lako iščezne. Jer, nekako sportski duh sugerira kompetitivnost, a ne odabir lakšeg puta. Ali, tko zna što se događalo "iza kulisa" i kumovalo ovom bombastičnom transferu...