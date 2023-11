Ovako izgleda vozni park Hrvata: Broz vozi Ferrarija, a drugi vatreni limitirani model od 800 KS-a

Hrvatski nogometaši su prema dostupnim fotografijama ljubitelji luksuznih automobila. S obzirom na to da imaju multimilijunske nogometne ugovore, oni si mogu priuštiti skupocjene 'jurilice'. Tako se u posjedu proslavljenih vatrenih mogu pronaći automobili poput Rolls Roycea, Ferrarija, Mercedesa te mnogih drugih.

GALERIJA Hrvatska pala na Fifinoj ljestvici, porazi od Turske i Walesa koštali su je bodova

Najplaćeniji hrvatski nogometaš Marcelo Brozović koji nastupa za Al Nassr, ima nekoliko vrijednih primjeraka auta poput Rolls Royce Cullinana čija cijena na tržištu kreće od oko 350 tisuća eura, a uz doplate može doći i do puno veće cijene. Brozović je veliki ljubitelj 'limenih ljubimaca' pa se tako slikao i s Mercedesom G500 4X4 što je također objavio na Instagramu. Njegova cijena je oko 250 tisuća eura. Ferrari 458 Spider u Europi stoji oko 200 tisuća eura, a on se također nalazi u Brozovićevoj garaži.

Hrvatski kapetan Luka Modrić jednom prilikom pojavio se u Bentleyju, i to modelu Continental GT. Dovezao se u Realov trening kamp Valdebebas, a navedeni model ima ima 560 konja, a može postići i brzinu od 318 km/h. Cijena automobila je oko 200 tisuća eura. Hrvatski napadač Andrej Kramarić vozi Mercedes-Benz E klase, a ovi modeli stoje od 60 do 80 tisuća eura. Njegov kolega iz napada Bruno Petković također je ljubitelj Mercedesa. On je odabrao model AMG E63, čija cijena iznosi vrtoglavih 130 tisuća eura.

VEZANI ČLANCI:

Naš stoper Dejan Lovren kupio si je Ferrari 812 Superfast prije 30. rođendana. Također je vrijedan oko dva milijuna kuna, a a za samo 2,9 sekundi postigne brzinu od 100 kilometara na sat, uz to što ima čak 800 konjskih snaga. U odabiru 'jurilice' savjetovao ga je dobar prijatelj Šime Vrsaljko, koji ima sličan model.

Najskuplji automobil ima lijevi branič Rangersa, Borna Barišić. Član škotskog velikana vlasnik je McLarena 765LT vrijednog 450 tisuća eura, odnosno više od tri milijuna kuna. Riječ je o limitiranom modelu jer ih je proizvedeno samo 765, a ima 4-litreni twin-turbo V8 motor ukalupiran u gotovo 800 konjskih snaga.