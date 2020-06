Oduševio svijet fotografijom s hrvatskom zastavom, ali onda je uslijedila kalvarija...

Šime Vrsaljko (28) prvo nas je sve bacio u trans svojim igrama na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine, a onda je morao nestati zbog ozljeda. Na četvrtfinalnoj utakmici protiv Rusije obnovio je ozljedu koljena lijeve noge, bio je upitan za polufinale s Engleskom, ali je ušao i igrao. Nakon te utakmice legao je na travu i položio glavu na hrvatsku zastavu, ta je slika pokupila simpatije navijača i obišla svijet, a on tada nije ni slutio da će u sljedeće dvije godine uglavnom baš ležati i biti daleko od igara i forme na koje smo navikli mi, ali i on sam.

Eskaliralo u Interu

Ozljede su stopirale njegovu karijeru i kada je sve išlo ka tome da će ponovno briljirati na nogometnim terenima, Šime je još jednom poslan na operacijski stol. Naime, kronologija njegove borbe s ozljedama je duga.

No, Pandorina kutija otvorena je na SP-u na kojemu je koljeno potrošio, iako je i godinu dana prije (ožujak 2017.) isto i ozlijedio u utakmici protiv Seville. Od tada i vuče ozljede, a sve je eskaliralo kada je bio na posudbi u milanskom Interu. Više nije mogao stiskati zube i trpjeti bol pa je početkom 2019. godine otišao na operaciju u Belgiju. Od tada ga na nogometnim terenima nije bilo 13 mjeseci, a onda je krajem siječnja ove godine zaigrao za madridski Atlético u utakmici protiv Leganesa u 21. kolu španjolskog nogometnog prvenstva.

Bio je to njegov veliki povratak nakon kojeg je briljirao i u Ligi prvaka. Vrsaljko je protiv Liverpoola u prvoj utakmici osmine finala odigrao izvrsno, zaustavio je Sadija Manéa i nakon susreta dobio velike pohvale navijača na društvenim mrežama. Činilo se da će i ostati neizostavni član prvih 11 Atlético Madrida no, ove je sezone na travnjaku ukupno proveo tek 482 minute. Odnosno odigrao je sedam utakmica. Nije to bajna statistika za jednog nogometaša. Posebice kada znaš da je to jedina statistika koju imaš posljednjih godinu dana.

I kada je krenuo s vraćanjem u sportski život, ponovno je stopiran. Osim što je nastupila pauza zbog pandemije koronavirusa, hrvatskom se braniču otvorila “stara rana”. Ozljeda i operacija nikako da se riješi. U Madridu je 21. svibnja bio podvrgnut liječničkom zahvatu na lijevom koljenu. Točnije artroskopiji lijevog koljena. Postupak je to pri kojem mu je iz koljena izvučen materijal nastao ondje tijekom operacije napravljene u veljači 2019. godine.

Kako je javila španjolska Marca, ova posljednja operacija se zakomplicirala pa je datum njegova povratka na treninge Atlético Madrida i dalje velika nepoznanica.

– Rehabilitacija se nije odvijala prema željenom planu do te mjere da zasad ne postoji datum kada bi se trebao priključiti suigračima na grupnom treningu. Taj se datum pretvorio u apsolutnu nepoznanicu. Velik je to udarac za Hrvata koji se spektakularno vratio nakon operacije iz 2019. Nakon toga ne samo da je zaradio svoje mjesto u momčadi već je bio i na vrhunskoj razini – piše u listu Marca.

Pokazao da je željan igre

Vrsaljka neće biti u prvenstvenoj utakmici Atlética koji se, nakon povratka nogometa zbog koronavirusa, priprema za nedjeljni meč kod Athletic Bilbaa (14 sati). Hrvatski branič nije ni na radaru Diega Simeonea, a u momčadi već ima status trećeg desnog beka. Kieran Trippier i Santiago Arias imaju primat.

Atlético je trenutačno šesta momčad u španjolskom prvenstvu, a samo ih dva boda dijele od treće pozicije. Pomoć Šime Vrsaljka dobro bi im došla, a sada je pod debelim upitnikom. No, ako netko ima vjere u njega, ona je to Simeone koji je i sam vidio za što je sve sposoban kada se nakon godinu dana pauze maestralno vratio na travnjak i pokazao koliko je željan igre.