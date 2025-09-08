Dalića su voljeli i u Podgorici: Ove detalje iz života našeg izbornika vjerojatno niste znali

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (58) svoju 99. utakmicu na klupi vatrenih vodit će protiv selekcije države u kojoj je nekada igrao. Zlatko Dalić bio je u proljeće 1989. godine nogometaš podgoričke Budućnosti, tek 22-godišnjak na posudbi iz Hajduka, angažiran na poziv trenera Stanka Poklepovića. Klupski arhiv Budućnosti kaže kako je naš izbornik ostvario sedam proljetnih nastupa te ga je na kraju sezone u kojoj je njegov klub zauzeo 14. mjesto od Hajduka otkupio mostarski Velež za deset milijuna dinara. Najpoznatiji Dalićevi suigrači u Budućnosti bili su Dragoje Leković, Niša Saveljić, Miodrag Božović, Anto i Branislav Drobnjak, Predrag Mijatović i naš sugovornik, nekada igrač Dinama Željko Petrović (59), danas trener kluba Al Dhafra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Petrović se odlično sjeća razdoblja u kojemu upoznao Dalića.

– Zlatko Dalić? Super momak, kulturan, pristojan, znao je igrati, bio je pametan igrač. Ja sam ovakav tip čovjeka; uvijek uzmem novopridošlog mladog igrača pod svoje, da se dobro osjeća. A "Dala" je bio primljen kod nas kako je svatko bio primljen u Crnoj Gori, kao da nam je odavde, iz "komšiluka". I ne samo on; sjećam se koliko sam plakao kad je pokojni Špaco Poklepović odlazio iz Budućnosti. Ljudi iz Nogometnog saveza Crne Gore bili su na njegovu posljednjem počivalištu, ogromno poštovanje uživao je u Crnoj Gori – kaže Petrović, pa nastavlja:

– Nije to bilo lako Daliću u to vrijeme, bilo je puno dobrih igrača u Budućnosti. Ja sam bio desni bek, bio sam i vezni igrač, pa i krilo, a "Dala" je bio vezni igrač. Došao je k nama s 22 godine, u to vrijeme mlad igrač, budući da se iz zemlje moglo otići tek s 28, pa je do tada imao vremena. Za njega je boravak u Budućnosti bio dragocjeno iskustvo; igrao je u dobroj momčadi, kod dobrog trenera. I baš mi je drago što Dalić o tom vremenu govori u superlativima.

Jeste li ga poznavali prije negoli je došao u Podgoricu?

– Nisam ga poznavao. Ali, kada sam ga vidio na djelu, on je za mene bio dobar igrač. Ne možemo reći baš da je bio "top", ali bio je svakako jako dobar, pouzdan, pametan klupski igrač. Bio je vješt s loptom, ne kao neki koji kad je prime – da se odbija kao od zida. On je imao sve elemente kvalitetnog igrača. I nije lako u samo pola godine ući u jednu novu, a tako kvalitetnu momčad. A on je to uspio dosta brzo. I ostavio je jako dobar dojam na sve u Podgorici.

A, eto, ispalo je kako je Dalić postao mnogo bolji trener, nego što je bio igrač?

– To je za Hrvatsku bitnije. A vidi se i na njegovu ponašanju koliko vrijedi. Gledao sam njegovu press-konferenciju na početku okupljanja; ne znam čemu ta razaranja – zašto nije pozvao ovoga ili onoga? Pa on je u tome maestralan od početka, gospodin par excellence koji drži do zajedništva u reprezentaciji. Tu je sve vrlo jasno: da nisu postojala pravila koja je uveo Dalić, da nisu imali to zajedništvo – kojemu je Modrić bio predvodnik – ne bi Hrvatska napravila takav rezultat. To je sto posto tako! Počevši od utakmice s Ukrajinom u Kijevu, tamo su postavljeni temelji svega. Čim ti izađeš s tog kolosijeka, gotovo je s uspjesima. A kad već govorim o Daliću – i neću se vraćati na stare trenere Osima, Vlatka Markovića, Miljanića... – Zlatko je u novoj generaciji jedini s naših prostora koji može voditi neku veliku europsku momčad. Iako, dosta je teško da te uzme klub iz lige petice kada si toliko dugo izbornik. Ostali treneri tu Daliću nisu ni blizu. Zato što ima znanje, držanje, stav, ponašanje. I nitko s Balkana ne može ostvariti ono što je njemu uspjelo – drugo i treće mjesto na svijetu.

Vaš dojam Dalićeve osobnosti?

– Smiren, staložen, nenametljiv – što mnogi ne bi bili da su na njegovom mjestu. Vidim i sada u njemu istoga onoga mladića kojega sam upoznao prije 36 godina. Dalić je trener koji uvijek igrače gura u prvi plan, pa i sve druge, najmanje sebe. On je primjer kako se izbornik ponaša i kako vodi selekciju. Kao i kapetan Modrić. Da sam igrao protiv Modrića, pustio bih ga svaki put da prođe; pa grijeh bi bio udariti takvog dečka – kakvo je njegovo ponašanje na terenu i kakav je to gospodin! E, takav je i "Dala" kao trener. I još nešto: netko takav kao Dalić nije zaslužio da ga Fifa nije uvrstila među najbolje trenere svijeta, na primjer 2022. godine.

Mislite da ga u Fifi podcjenjuju?

– Ma ne mogu oni njega podcijeniti, zato što je on veličina za sve njih svime što je napravio, ali taj izbor dokaz je kakva je to mašinerija, da mi s ovih prostora njima ništa ne predstavljamo.

Može li Crna Gora biti opasan suparnik Hrvatskoj?

– Nekad može, nekad ne može. To je mlada momčad, kojoj u svakom ciklusu nedostaje po jedan-dvojica igrača, a to je za takvu selekciju ipak puno. Hrvatska je apsolutni favorit – tu nemam što ni oduzeti, ni dodati.

Je li prevelik pritisak javnosti na izbornika Prosinečkog?

– Prosinečkom je produžen ugovor prije kvalifikacija za SP. On je s Dejom (predsjednikom Saveza Savićevićem, nap. a.) dugo igrao, dobro se poznaju, i to je fenomenalna komfor-zona za svakog trenera. S Robijem sam se vidio nekoliko puta u Crnoj Gori. On radi najbolje što može, a mi smo svi svjesni rizika našeg posla, da te "nešto" može dočekati uvijek. Znate kako ja kažem; kofer mi je uvijek negdje blizu vrata (smije se) – zaključio je Željko Petrović.