Ova poznata Hrvatica ima poseban nakit na zubima, u Americi su je prozvali modnom ikonom

Košarkašice Hrvatske okupile su se u Zagrebu odakle su krenule u Slavonski Brod gdje će im biti baza za kvalifikacijske susrete protiv Grčke, Danske i Sjeverne Makedonije u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2027. godine. Prvi put će za seniorsku reprezentaciju zaigrati Nika Mühl, jedna od naših najtalentiranijih košarkašica. Rođena 9. travnja 2001. godine u Zagrebu, Nika Mühl odrastala je u obitelji u kojoj je košarka bila više od sporta – bila je dio obiteljskog DNK. Iako se u djetinjstvu okušala u raznim sportovima, uključujući i plivanje, zov košarkaške lopte bio je prejak da bi ga ignorirala. Njezini roditelji, oboje i sami bivši košarkaši, prepoznali su iskru u njoj i njezinoj sestri te su ih upisali u Croatia 2006, gdje je započela njezina sportska odiseja. Ipak, prve službene korake napravila je u klubu Zagreb, da bi ključni dio njezine karijere bio u Trešnjevci. Tamo je provela veći dio svojih tinejdžerskih godina, bruseći talent, upijajući znanje i razvijajući se u igračicu čije će ime uskoro odjeknuti daleko izvan granica Hrvatske. Njezina povezanost s rodnim gradom ostala je neraskidiva, simbolički ovjekovječena detaljem koji je postao njezin zaštitni znak – nakitom s oznakom "ZG" na zubima.

Foto: Screenshot Instagram

Nakon što je svojim izvanrednim nastupima na Europskom U18 prvenstvu privukla pažnju brojnih američkih skauta, Nika je stajala na prekretnici. Ponude su stizale, no jedna se posebno isticala – ona sa Sveučilišta Connecticut koje predstavlja sveti gral ženske sveučilišne košarke. Prihvativši njihovu ponudu, 2020. godine započela je svoje četverogodišnje putovanje. Na UConnu nije bila samo još jedna igračica; postala je motor ekipe, dirigentica igre čija su vizija i precizna dodavanja ostavljala protivnike i publiku bez daha. Postavila je apsolutne rekorde po broju asistencija u karijeri (nevjerojatnih 686), broju asistencija u jednoj sezoni (čak 284 u sezoni 2022./2023.) te broju asistencija na jednoj utakmici, kada je 20. studenog 2022. protiv NC Statea podijelila čak 15 lopti koje su rezultirale košem. Njezin doprinos nije bio samo napadački; njezina srčanost i defenzivna predanost donijele su joj dva uzastopna naslova najbolje obrambene igračice prestižne Big East konferencije (2022. i 2023.), a dva puta je izabrana i u drugu najbolju petorku konferencije (2023. i 2024.). Uz sve sportske uspjehe, uspješno je završila i studij psihologije.

San svake košarkašice, igranje u najjačoj ligi svijeta, za Niku Mühl postao je stvarnost 15. travnja 2024. godine. Te večeri, na WNBA draftu, njezino je ime prozvano, a povijest je ispisana. Seattle Storm odabrao ju je kao 14. izbor u drugom krugu, čime je postala tek druga Hrvatica u povijesti koja je draftirana u WNBA, nakon Koraljke Hlede davne 1998. godine. Ipak, put do debija nije bio lak. Zbog administrativnih prepreka i problema s pretvaranjem studentske vize u radnu, morala je s tribina gledati prve četiri utakmice svoje ekipe. Konačno, 22. svibnja 2024., zapreke su uklonjene i Nika je debitirala u dresu Storma.

Kao što je uobičajeno za mnoge WNBA igračice, Nika je svoju karijeru odlučila nastaviti i tijekom američke stanke, potpisavši ugovor za sezonu 2024./2025. s turskim velikanom Beşiktaş. Bila je to prilika za novo dokazivanje na europskoj sceni, no sudbina je imala drukčije planove. U jeku sezone, 3. listopada 2024., tijekom napete utakmice protiv gradskog rivala Fenerbahçea dogodio se trenutak koji je zaustavio dah svima u dvorani. U jednom prodoru, nakon nezgodnog pokreta, Nika je pala na parket u bolovima. Liječnički pregledi potvrdili su najgore strahove: ruptura prednjeg križnog ligamenta i meniskusa, jedna od najtežih ozljeda u sportu. Njezina debitantska sezona u Turskoj bila je brutalno okončana. Umjesto borbe za trofeje, pred njom se našla najteža bitka dosad – bitka za oporavak. Operirana je 1. studenog 2024., čime je započeo dug i mukotrpan proces rehabilitacije, testirajući njezinu fizičku, ali i mentalnu snagu do krajnjih granica. Svijetla pozornice zamijenila je tišina rehabilitacijske dvorane, a ovacije navijača zamijenili su savjeti fizioterapeuta.

Unatoč težini ozljede koja bi mnoge obeshrabrila, Nika Mühl pokazala je nevjerojatnu mentalnu čvrstoću i duh ratnice koji je krasio i na terenu. Košarkaški svijet nije je zaboravio; poruke podrške stizale su sa svih strana, od suigračica iz Seattlea i UConn-a do navijača diljem svijeta. Jop za vrijeme rehabilitacije potpisala je ugovor s mađarskim klubom Sopron. Taj potez uprave Soprona, kluba s velikom reputacijom u europskoj ženskoj košarci, jasan je pokazatelj da su vjerovali u njezin potpuni oporavak i povratak na najvišu razinu. I vratila se Nika na početku sezone na parkete, ne samo Mađarske već Europe je njezin klub igra Ligu prvakinja. Malo ljudi u Hrvatskoj zna da je Nika Mühl snimila reklamu za Mazdu, jednog od najvećih svjetskih proizvođača automobila.

– To mi je zaista bila jedna super prilika koju nisam mogla odbiti, pa sam tako usred sezone u Seattleu letjela u Ljubljanu na dva dana kako bi snimali reklamu. Atmosfera je bila super, a ljudi s kojima sam ondje radila su bili divni i zbog njih su mi ta dva dana bila vrijedna cijelog tog puta. Suradnja se dogodila vrlo spontano i zahvalna sam trenerima u Seattleu koji su prepoznali važnost takve prilike i dozvolili mi da propustim dva dana treninga kako bih odradila snimanje. Biti dio te priče mi je zaista bila velika čast, i vidjeti tu reklamu na televiziji je bilo nevjerojatno.

I ne samo da je snimila reklamu za Mazdu, Nika je već pravi „brand“ u svijetu ženske košarke, a u WNBA je proglašena za modnu ikonu godine. Moda je očito važan dio njezinog života.

– Mislim da mi nije toliko važna moda, koliko mi je važna modna ekspresija i kreativnost koju svatko posjeduje kada je u pitanju izgled. Priča koju može ispričati komad odjeće je vrlo moćan i volim eksperimentirati i biti sam svoj kreativni direktor što se tiče mode. Također, većinu života sam u trenirkama i tenisicama pa uvijek maksimalno iskorištavam priliku kada se mogu obući drugačije. Što se tiče modnog izričaja – zaista nemam odgovor. Odabir moje odjeće varira iz dana u dan, i uvijek volim isprobavati i miksati različite modne ere, ali na neki svoj način. Volim autentičnost, samopouzdanje i riskantnost pa se tako uvijek vodim time, zaključuje Nika Mühl.