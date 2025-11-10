Ova poznata Hrvatica ima poseban nakit na zubima, u Americi su je prozvali modnom ikonom

Košarkašice Hrvatske okupile su se u Zagrebu odakle su krenule u Slavonski Brod gdje će im biti baza za kvalifikacijske susrete protiv Grčke, Danske i Sjeverne Makedonije u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2027. godine. Prvi put će za seniorsku reprezentaciju zaigrati Nika Mühl, jedna od naših najtalentiranijih košarkašica. Rođena 9. travnja 2001. godine u Zagrebu, Nika Mühl odrastala je u obitelji u kojoj je košarka bila više od sporta – bila je dio obiteljskog DNK. Iako se u djetinjstvu okušala u raznim sportovima, uključujući i plivanje, zov košarkaške lopte bio je prejak da bi ga ignorirala. Njezini roditelji, oboje i sami bivši košarkaši, prepoznali su iskru u njoj i njezinoj sestri te su ih upisali u Croatia 2006, gdje je započela njezina sportska odiseja. Ipak, prve službene korake napravila je u klubu Zagreb, da bi ključni dio njezine karijere bio u Trešnjevci. Tamo je provela veći dio svojih tinejdžerskih godina, bruseći talent, upijajući znanje i razvijajući se u igračicu čije će ime uskoro odjeknuti daleko izvan granica Hrvatske. Njezina povezanost s rodnim gradom ostala je neraskidiva, simbolički ovjekovječena detaljem koji je postao njezin zaštitni znak – nakitom s oznakom "ZG" na zubima.
Nakon što je svojim izvanrednim nastupima na Europskom U18 prvenstvu privukla pažnju brojnih američkih skauta, Nika je stajala na prekretnici. Ponude su stizale, no jedna se posebno isticala – ona sa Sveučilišta Connecticut koje predstavlja sveti gral ženske sveučilišne košarke. Prihvativši njihovu ponudu, 2020. godine započela je svoje četverogodišnje putovanje. Na UConnu nije bila samo još jedna igračica; postala je motor ekipe, dirigentica igre čija su vizija i precizna dodavanja ostavljala protivnike i publiku bez daha. Postavila je apsolutne rekorde po broju asistencija u karijeri (nevjerojatnih 686), broju asistencija u jednoj sezoni (čak 284 u sezoni 2022./2023.) te broju asistencija na jednoj utakmici, kada je 20. studenog 2022. protiv NC Statea podijelila čak 15 lopti koje su rezultirale košem. Njezin doprinos nije bio samo napadački; njezina srčanost i defenzivna predanost donijele su joj dva uzastopna naslova najbolje obrambene igračice prestižne Big East konferencije (2022. i 2023.), a dva puta je izabrana i u drugu najbolju petorku konferencije (2023. i 2024.). Uz sve sportske uspjehe, uspješno je završila i studij psihologije.
San svake košarkašice, igranje u najjačoj ligi svijeta, za Niku Mühl postao je stvarnost 15. travnja 2024. godine. Te večeri, na WNBA draftu, njezino je ime prozvano, a povijest je ispisana. Seattle Storm odabrao ju je kao 14. izbor u drugom krugu, čime je postala tek druga Hrvatica u povijesti koja je draftirana u WNBA, nakon Koraljke Hlede davne 1998. godine. Ipak, put do debija nije bio lak. Zbog administrativnih prepreka i problema s pretvaranjem studentske vize u radnu, morala je s tribina gledati prve četiri utakmice svoje ekipe. Konačno, 22. svibnja 2024., zapreke su uklonjene i Nika je debitirala u dresu Storma.
Kao što je uobičajeno za mnoge WNBA igračice, Nika je svoju karijeru odlučila nastaviti i tijekom američke stanke, potpisavši ugovor za sezonu 2024./2025. s turskim velikanom Beşiktaş. Bila je to prilika za novo dokazivanje na europskoj sceni, no sudbina je imala drukčije planove. U jeku sezone, 3. listopada 2024., tijekom napete utakmice protiv gradskog rivala Fenerbahçea dogodio se trenutak koji je zaustavio dah svima u dvorani. U jednom prodoru, nakon nezgodnog pokreta, Nika je pala na parket u bolovima. Liječnički pregledi potvrdili su najgore strahove: ruptura prednjeg križnog ligamenta i meniskusa, jedna od najtežih ozljeda u sportu. Njezina debitantska sezona u Turskoj bila je brutalno okončana. Umjesto borbe za trofeje, pred njom se našla najteža bitka dosad – bitka za oporavak. Operirana je 1. studenog 2024., čime je započeo dug i mukotrpan proces rehabilitacije, testirajući njezinu fizičku, ali i mentalnu snagu do krajnjih granica. Svijetla pozornice zamijenila je tišina rehabilitacijske dvorane, a ovacije navijača zamijenili su savjeti fizioterapeuta.
Unatoč težini ozljede koja bi mnoge obeshrabrila, Nika Mühl pokazala je nevjerojatnu mentalnu čvrstoću i duh ratnice koji je krasio i na terenu. Košarkaški svijet nije je zaboravio; poruke podrške stizale su sa svih strana, od suigračica iz Seattlea i UConn-a do navijača diljem svijeta. Jop za vrijeme rehabilitacije potpisala je ugovor s mađarskim klubom Sopron. Taj potez uprave Soprona, kluba s velikom reputacijom u europskoj ženskoj košarci, jasan je pokazatelj da su vjerovali u njezin potpuni oporavak i povratak na najvišu razinu. I vratila se Nika na početku sezone na parkete, ne samo Mađarske već Europe je njezin klub igra Ligu prvakinja. Malo ljudi u Hrvatskoj zna da je Nika Mühl snimila reklamu za Mazdu, jednog od najvećih svjetskih proizvođača automobila.
– To mi je zaista bila jedna super prilika koju nisam mogla odbiti, pa sam tako usred sezone u Seattleu letjela u Ljubljanu na dva dana kako bi snimali reklamu. Atmosfera je bila super, a ljudi s kojima sam ondje radila su bili divni i zbog njih su mi ta dva dana bila vrijedna cijelog tog puta. Suradnja se dogodila vrlo spontano i zahvalna sam trenerima u Seattleu koji su prepoznali važnost takve prilike i dozvolili mi da propustim dva dana treninga kako bih odradila snimanje. Biti dio te priče mi je zaista bila velika čast, i vidjeti tu reklamu na televiziji je bilo nevjerojatno.
I ne samo da je snimila reklamu za Mazdu, Nika je već pravi „brand“ u svijetu ženske košarke, a u WNBA je proglašena za modnu ikonu godine. Moda je očito važan dio njezinog života.
– Mislim da mi nije toliko važna moda, koliko mi je važna modna ekspresija i kreativnost koju svatko posjeduje kada je u pitanju izgled. Priča koju može ispričati komad odjeće je vrlo moćan i volim eksperimentirati i biti sam svoj kreativni direktor što se tiče mode. Također, većinu života sam u trenirkama i tenisicama pa uvijek maksimalno iskorištavam priliku kada se mogu obući drugačije. Što se tiče modnog izričaja – zaista nemam odgovor. Odabir moje odjeće varira iz dana u dan, i uvijek volim isprobavati i miksati različite modne ere, ali na neki svoj način. Volim autentičnost, samopouzdanje i riskantnost pa se tako uvijek vodim time, zaključuje Nika Mühl.