Luka Dončić imao je večer za pamćenje, jednom je akcijom sve podignuo na noge

Košarkaši Los Angeles Lakersa upisali su novu pobjedu i potvrdili sjajnu formu, svladavši u Spectrum Centeru domaće Charlotte Hornetse rezultatom 121:111. Bila je to šesta pobjeda Lakersa u posljednjih sedam utakmica, a momčad je do slavlja ponovno vodio fenomenalni Luka Dončić. Slovenski čarobnjak zaključio je večer s 38 postignutih poena, šest skokova i sedam asistencija, oduševivši publiku svojim potezima. Izvrsnu podršku imao je u Austinu Reavesu, koji se vratio nakon ozljede i upisao 24 poena uz sedam asistencija, te Ruiju Hachimuri koji je dodao 21 poen. Domaćinima, koji su i dalje igrali bez svojih najboljih strijelaca LaMela Balla i Brandona Millera, nije pomogla ni fantastična partija Milesa Bridgesa koji je zabio 34 poena uz sedam pogođenih trica.

Utakmica je od samog početka bila ispunjena napadačkim ritmom, s obranama koje su bile u drugom planu. Miles Bridges je eksplodirao već u prvoj četvrtini, postigavši 16 poena uz četiri trice, čime su Hornetsi stvorili početnu prednost. S druge strane, Dončić je sam vukao Lakerse s 11 poena u tom periodu. Iako su obje momčadi šutirale s preko 70 posto uspješnosti, Lakersi su se mučili s vanjskim šutom. Ipak, unatoč zaostatku, uspjeli su se vratiti u samoj završnici prvog poluvremena. Tricom Dončića i polaganjem Reavesa sa zvukom sirene, Lakersi su na veliki odmor otišli s minimalnom prednošću od dva poena.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u trećoj četvrtini, koju su Lakersi odigrali na dominantan način i prelomili susret u svoju korist. Gosti su taj period igre dobili s rezultatom 31:15, a junak je bio Japanac Rui Hachimura. Dok je obrana Charlotte Hornetsa bila fokusirana na udvajanje Dončića, Hachimura je to iskoristio na najbolji mogući način, postigavši 13 od svoja 21 poena upravo u trećoj dionici, uključujući i tri pogođene trice bez promašaja. Serijom 11:4 na početku drugog poluvremena Lakersi su se odvojili, a do kraja četvrtine njihova prednost narasla je na velikih i, činilo se, nedostižnih 18 poena.

Osim što je bio efikasan, Luka Dončić je ponovno priredio pravi show za navijače. Pogađao je trice s velike udaljenosti, dijelio spektakularne asistencije, a publiku je na noge podigao snažnim zakucavanjem s dvije ruke u trećoj četvrtini, nakon kojeg je ostao visjeti na obruču. Čak je i nakon jednog time-outa u posljednjoj dionici iz zabave pogodio šut s tri četvrtine terena, što je izazvalo ovacije. Ipak, Hornetsi se nisu predavali. Predvođeni Bridgesom i sjajnim rookieom Konom Knueppelom, koji je bio na korak do triple-double učinka (19 poena, 10 skokova, 9 asistencija), uspjeli su smanjiti zaostatak na samo osam poena četiri i pol minute prije kraja.

Kada se činilo da bi završnica mogla postati neizvjesna, odgovornost je preuzeo tko drugi nego Dončić. Hladnokrvno je realizirao prodor uz dodatno slobodno bacanje i tako odbio posljednji nalet domaćina. Točku na i stavio je Marcus Smart pogodivši ključnu tricu za vodstvo od 14 poena dvije i pol minute prije kraja, čime je pitanje pobjednika bilo riješeno. Valja istaknuti da su svi članovi početne petorke Lakersa, prema podacima s ESPN-a, završili utakmicu s dvoznamenkastim brojem poena. Lakersi sada nastavljaju svoju turneju gostovanjem kod Oklahoma City Thundera, dok će Hornetsi na svom terenu ugostiti Milwaukee Buckse.