Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MAESTRALNI SLOVENAC

Luka Dončić imao je večer za pamćenje, jednom je akcijom sve podignuo na noge

NBA: Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets
Brian Westerholt/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
11.11.2025.
u 08:38

Los Angeles Lakersi nastavili su pobjednički niz svladavši u gostima Charlotte Hornetse 121:111. Bila je to šesta pobjeda momčadi iz Kalifornije u posljednjih sedam susreta, a ponovno ih je predvodio nevjerojatni Luka Dončić s 38 poena

Košarkaši Los Angeles Lakersa upisali su novu pobjedu i potvrdili sjajnu formu, svladavši u Spectrum Centeru domaće Charlotte Hornetse rezultatom 121:111. Bila je to šesta pobjeda Lakersa u posljednjih sedam utakmica, a momčad je do slavlja ponovno vodio fenomenalni Luka Dončić. Slovenski čarobnjak zaključio je večer s 38 postignutih poena, šest skokova i sedam asistencija, oduševivši publiku svojim potezima. Izvrsnu podršku imao je u Austinu Reavesu, koji se vratio nakon ozljede i upisao 24 poena uz sedam asistencija, te Ruiju Hachimuri koji je dodao 21 poen. Domaćinima, koji su i dalje igrali bez svojih najboljih strijelaca LaMela Balla i Brandona Millera, nije pomogla ni fantastična partija Milesa Bridgesa koji je zabio 34 poena uz sedam pogođenih trica.

Utakmica je od samog početka bila ispunjena napadačkim ritmom, s obranama koje su bile u drugom planu. Miles Bridges je eksplodirao već u prvoj četvrtini, postigavši 16 poena uz četiri trice, čime su Hornetsi stvorili početnu prednost. S druge strane, Dončić je sam vukao Lakerse s 11 poena u tom periodu. Iako su obje momčadi šutirale s preko 70 posto uspješnosti, Lakersi su se mučili s vanjskim šutom. Ipak, unatoč zaostatku, uspjeli su se vratiti u samoj završnici prvog poluvremena. Tricom Dončića i polaganjem Reavesa sa zvukom sirene, Lakersi su na veliki odmor otišli s minimalnom prednošću od dva poena.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u trećoj četvrtini, koju su Lakersi odigrali na dominantan način i prelomili susret u svoju korist. Gosti su taj period igre dobili s rezultatom 31:15, a junak je bio Japanac Rui Hachimura. Dok je obrana Charlotte Hornetsa bila fokusirana na udvajanje Dončića, Hachimura je to iskoristio na najbolji mogući način, postigavši 13 od svoja 21 poena upravo u trećoj dionici, uključujući i tri pogođene trice bez promašaja. Serijom 11:4 na početku drugog poluvremena Lakersi su se odvojili, a do kraja četvrtine njihova prednost narasla je na velikih i, činilo se, nedostižnih 18 poena.

Osim što je bio efikasan, Luka Dončić je ponovno priredio pravi show za navijače. Pogađao je trice s velike udaljenosti, dijelio spektakularne asistencije, a publiku je na noge podigao snažnim zakucavanjem s dvije ruke u trećoj četvrtini, nakon kojeg je ostao visjeti na obruču. Čak je i nakon jednog time-outa u posljednjoj dionici iz zabave pogodio šut s tri četvrtine terena, što je izazvalo ovacije. Ipak, Hornetsi se nisu predavali. Predvođeni Bridgesom i sjajnim rookieom Konom Knueppelom, koji je bio na korak do triple-double učinka (19 poena, 10 skokova, 9 asistencija), uspjeli su smanjiti zaostatak na samo osam poena četiri i pol minute prije kraja.

Kada se činilo da bi završnica mogla postati neizvjesna, odgovornost je preuzeo tko drugi nego Dončić. Hladnokrvno je realizirao prodor uz dodatno slobodno bacanje i tako odbio posljednji nalet domaćina. Točku na i stavio je Marcus Smart pogodivši ključnu tricu za vodstvo od 14 poena dvije i pol minute prije kraja, čime je pitanje pobjednika bilo riješeno. Valja istaknuti da su svi članovi početne petorke Lakersa, prema podacima s ESPN-a, završili utakmicu s dvoznamenkastim brojem poena. Lakersi sada nastavljaju svoju turneju gostovanjem kod Oklahoma City Thundera, dok će Hornetsi na svom terenu ugostiti Milwaukee Buckse.
Ključne riječi
LA Lakers nba Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja