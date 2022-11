Zašto Nijemci igraju u bijelim dresovima koji nemaju veze s bojama njihove zastave? Ovo je objašnjenje

Njemačka nogometna reprezentacija u uvodna dva kola na SP-u u Kataru osvojila je tek bod što sigurno nije u skladu s očekivanjima njezinih navijača. Na početku su doživjeli šokantan poraz u ogledu s Japanom (1:2) da bi nakon toga podijelili bodove sa snažnim Španjolcima (1:1).

Stoga za prolaz u osminu finala Nijemcima je potrebna pobjeda nad Kostarikom u posljednjem kolu.

Uskoro ćemo dakle doznati hoćemo li Elf, koji tradicionalno nastupa u svojim bijelim dresovima, gledati u razigravanju. A kako to da jedna od najuspješnijih nacija kad je riječ o SP-ima redovito nastupa u bijelim dresovima koji nemaju veze s bojama njemačke zastave - crnom, crvenom i žutom?

Dok većina ostalih reprezentacija ima garniture u bojama svojih zastava to nije slučaj s Nijemcima. Oni, su dakle odabrali bijelu boju po uzoru zastavu Kraljevine Pruske, koja je činila dvije trećine Njemačkog Carstva između 1701. i 1945. godine, te je na bijelom polju imala križ, a kasnije i crnog orla.

