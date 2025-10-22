Otkriveno pravo Schumacherovo lice koje bi moglo šokirati njegove fanove: 'Bio je gotovo arogantan'

Legendarni sedmerostruki prvak u Formuli 1 Michael Schumacher imao je alter ego daleko od kamera, onaj u kojem je odbacio aroganciju koja se često povezuje sa slavom Formule 1 i postao "sjajan otac i suprug", prema riječima njegovog dugogodišnjeg prijatelja Richarda Hopkinsa. Bivši operativni šef Red Bulla govorio je o karakteru legendarnog vozača, koji nije viđen u javnosti od kobne skijaške nesreće 2013. godine u Francuskoj.

Hopkins je prvi put upoznao Schumachera početkom 90-ih dok je radio kao mehaničar u McLarenu, u razdoblju kada je Nijemac vozio za Benetton. Sedmerostrukog prvaka F1 opisao je kao "izuzetno samouvjerenu" figuru na stazi, koja je graničila s arogancijom. U razgovoru za britanski The Sun rekao je: "Kada pogledate elemente koji čine svjetskog prvaka, on ih je imao sve - čak i one koji nisu uvijek bili pozitivni." Međutim, daleko od sporta i reflektora, Schumacher je otkrio potpuno drugačiju stranu. Hopkins je primijetio da je, poput svog velikog rivala Mike Hakkinena, Michael imao izrazit alter ego izvan staze.

''Da niste poznavali Michaela, a počeli ste gledati Formulu 1 2004. ili 2005., vjerojatno biste o njemu stekli mišljenje iz tog razdoblja, a da niste poznavali osobu koja stoji iza velikog prvaka. Možda biste vidjeli previše samouvjerenog vozača koji je imao visok stupanj arogancije - to je 100%! Pomislili biste da je vjerojatno bio teška osoba u privatnom životu, ali nije bio... Bio je sjajan otac i sjajan suprug. Mislim da je volio svoju djecu, volio je svoju obitelj, volio je svoju ženu. Ali to ne znači da je volio svoju ženu više ili manje nego što bilo koji drugi vozač F1 voli svoju'', rekao je Hopkins.