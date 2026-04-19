BUNDESLIGA

Senzacionalni Bayern osvojio naslov i ispisao povijest: Ovo još nitko nikada nije napravio

Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart
Gintare Karpaviciute/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.04.2026.
u 20:16

Nakon što je Borussia Dortmund u subotu izgubila od Hoffenheima sa 1-2, Bavarcima je trebao barem bod kako bi i matematički osigurali novu titulu. No, Bayern je pobijedio sa 4-2 i slavlje na Allianz Areni može početi

Nogometaši Bayerna osigurali su 35. naslov njemačkog prvaka nakon što su u susretu 30. kola pobijedili Stuttgart sa 4-2. Nakon što je Borussia Dortmund u subotu izgubila od Hoffenheima sa 1-2, Bavarcima je trebao barem bod kako bi i matematički osigurali novu titulu. No, Bayern je pobijedio sa 4-2 i slavlje na Allianz Areni može početi.

Četiri kola prije kraja Bayern vodi na ljestvici sa 79 bodova, 15 više od Borussie Dortmund.

U usporedbi sa sastavom koji je počeo ogled protiv Real Madrida u Ligi prvaka, "preživjela" su samo trojica igrača Josip Stanišić, Joshua Kimmich i Luis Diaz. Ostalima je Vincent Kompany dao odmor. Predah je dobio i vratar Manuel Neuer, a priliku na vratima 22-godišnji Jonas Urbig. Od ubojitog npadačkog kvarteta Diaz - Gnabry - Olise - Kane, mjesto u momčadi dobio je samo Diaz, a uz njega Jamal Musiala, te Raphael Guerreiro i Nicolas Jackson.

Počelo je loše za domaćine. Chris Fuhrich je u 21. minuti doveo Stuttgart do prednosti.

No odgovor je bio silovit. U razmaku od 32. do 37. minute Bayern je okrenuo rezultat s tri gola, a strijelci su bili Raphael Guerreiro (32), Nicolas Jackson (33) i Alphonso Davies (37). Pitanje pobjednika razriješio je Harry Kaneu pogodivši u 52. minuti za 4-1. Bio je to njegov već 51. gol ove sezone u dresu njemačkog velikana. Konačnih 4-2 postavio je Chema Andres u 88. minuti. Stanišić je za Bayern igrao do 85. minute.

U ranije odigranom susretu Freiburg je pobijedio "fenjeraša" Heidenheim sa 2-1.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Johana Manzambija, izjednačio je Budu Zivzivadze u 58. minuti, a pobjedu Freiburgu donio je Max Eggestein u 83. minuti.

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović je za domaći sastav igrao do 68. minute.

Večeras se još sastaju Borussia. Monchengladbach - Mainz.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana
