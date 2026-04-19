SJAJAN USPJEH

Goran Ivanišević ima veliki razlog za slavlje, pogledajte što je napravio njegov učenik

Zagreb: Najavljen teniski turnir Zagreb Open 2025 - ATP Challenger Tour & ITF Womens World Tennis Tour
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.04.2026.
u 19:26

Za 21-godišnjeg Francuza ovo je treći naslov na zemljanoj podlozi nakon Lyona (2023) i Hamburga (2024). Osvojio je i naslov na tvrdoj podlozi u Tokiju u listopadu 2024. godine.

Mladi, 21-godišnji francuski tenisač Arthur Fils, kojega vodi Goran Ivanišević, pobjednik je ATP teniskog turnira u Barceloni nakon što je u finalu porazio Rusa Andreja Rubljova sa 6-2 7-6 (2). Fils je tako dodao svoje ime na prestižni popis pobjednika katalonskog turnira, koji je Rafael Nadal osvojio čak 12. puta. Fils je ujedno i prvi Francuz koji je slavio u Barceloni od Thierryja Tulasnea 1985. godine.

"Bilo je strašno, sve je bilo u mojoj glavi. Bio sam malo umoran, a mislim da je i on bio. Igrao sam vrlo dobro set i pol, a onda kada sam morao završiti, počeo sam previše razmišljati. Na kraju sam samo pokušao zadržati loptu u igri i 'vidjet ćemo što će se dogoditi," kazao je od ponedjeljka 25. tenisač svijeta za Eurosport.

Nakon što je prošle godine ozlijedio leđa na Roland Garrosu, Fils je pauzirao osam mjeseci i vratio se tek u veljači.

"Bilo je to teških osam mjeseci, ali vratio sam se i osvojili smo trofej," dodao je Fils koji od veljače surađuje s Ivaniševićem.

"Ivanišević je prvak, osvajač Grand Slama, a trenirao je puno momaka, zapravo puno prvaka. Pomaže mi tijekom sezone. Pokušat ćemo, ali mislim da je dobro za mene. Možda je najbolje za mene imati njegovo iskustvo kao trenera i kao igrača. Jako, jako sam sretan što nam se pridružio tijekom ovog dugog putovanja," kazao je u veljači mladi Francuz.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana
