Nevjerojatni Celtic u šest minuta zabio čak četiri gola i izborio finale 141. izdanja Kupa

Nogometaši Celtica izborili su plasman u finale 141. izdanja škotskog Kupa nakon što su u polufinalu nakon produžetaka pobijedili St.Mirren sa 6-2.

Celtic je nakon prvog poluvremena vodio sa 2-0, St Mirren se u drugom dijelu vratio izjednačivši na 2-2, no domaćin je u produžetku u razmaku od šest minuta zabio još četiri gola za uvjeljivo slavlje.

Strijelci za Celtic su bili Daizen Maeda (1), Anthony Ralston (45+3), Kelechi Iheanacho (96, 100), Luke McCowan (98) i Benjamin Nygren 102), dok je za St.Mirren oba gola zabio Mikael Mandron (53, 90).

Celticov protivnik u finalu bit će Dunfermline Athletic koji je u subotu boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 4-2 porazio Falkirk nakon što u 120 minuta nije bilo golova.

Celtic je rekorder sa 42 naslova pobjednika Kupa, a još 19 puta je poražen u finalima, dok će Dunfermline Athletic igrati svoje šesto finala. Do sada je dva puta slavio, posljednji put davne 1968.