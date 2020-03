Otkrivamo tko sada ima adut u rukama, na čijoj je strani zakon

Dinamo je postupio jako nespretno, preko senzibilizirane javnosti udarene koronavirusom pokušao je napraviti pritisak na igrače da pristanu na smanjenje plaća. U prvi mah to je upalilo, svi su napali igrače koji su to odbili, ali je polako došlo na vidjelo da nije sve baš tako.

Igrači su posredno poručili da nije stvar u novcu nego u načinu, da su stavljeni pred gotov čin. I sad se kriza nije nimalo približila kraju iako u Maksimiru žele nove razgovore s igračima, opet su ih pozvali ne bi li se situacija razriješila.

Ono što je sigurno, Bjelica više neće biti trener, sad je samo pitanje kako će se taj brak razvesti. Bjelica fizički ionako ne može na razgovor, u Austriji je i da se sad vrati, morao bi dva tjedna u izolaciju. Načini za dogovore postoje, samo je pitanje što želi jedna, a što druga strana, koliko će se tko inatiti, hoće li najbolji trener Dinama u modernoj povijesti pristati na manji novac ili će inzistirati na svih milijun i pol eura koliko bi zaradio da je odradio ugovor do kraja.

Klub ima adut u članku 369.

S igračima će se razgovarati i vjerujemo da će se na kraju dogovoriti. U slučaju da se ne dogovore, Dinamo će se u mogućem sporu zacijelo pozivati na Zakon o obveznim odnosima. Naime, članak 369. tog Zakona kaže:

“Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili čak i raskine.”

Ima tu i stavka da se strane mogu dogovoriti o pravičnom smanjenju ugovora.... No, igrači se u tom mogućem sporu mogu pozivati na to da Dinamo u ovom razdoblju ne trpi nikakvu štetu jer na utakmicama hrvatskog prvenstva koje mu je ostalo ionako samo gubi, a kad se pogledaju prihodi zadnjih godina, onda je to novi argument igračima.

Dođe li do spora, sindikat nogometaša (HUNS), koji vode Dario Šimić i Mario Jurić, spreman je igračima ponuditi pravnu pomoć, odnosno odvjetnika koji bi ih zastupao. Oni bi, saznajemo, tu pomoć prihvatili.

Igrači ne žele izdati trenera

No, vremena za dogovore još ima iako je šteta već napravljena i ugledu kluba i ugledu igrača zbog ishitrene odluke Dinama. Sve se moglo puno mudrije i pametnije napraviti, kako je to već napravila većina europskih klubova.

Ovako, ostaje neizvjesnost, pri čemu su u najgoroj poziciji igrači, koji su u “sporu” bili na istoj strani kao i njihov trener, a sad bi se trebali dogovarati s klubom. Dogovarajući se, osjećali bi se kao da su izdali Bjelicu, a s druge strane, s klubom su vezani ugovorima.

Ali Bjelicu je, i to do kraja izdao Zdravko Mamić, pomalo skandaloznom objavom na Facebooku. Naime, javno je, u lipu, objavio primanja Nenada Bjelice i njegova stožera.

Tako smo saznali da je Bjelica dosad u Dinamu zaradio 24 milijuna, 385 tisuća, 673 kune i jednu lipu! Presedan je to u Dinamu, jer dosad su plaće trenera uvijek bila tajna. No, Mamićev očiti cilj je Bjelicu prokazati kao lakomog, nezahvalnog trenera.

Prozvao je bjegunac od hrvatskog pravosuđa, ali puno blaže, i igrače Dinama. Napisao im je: “Messi i suigrači su se odrekli 70% primanja, belgijski nogometaši će mjesečno preživljavati s 13.000 kuna, Žilina koja je sedmerostruki prvak Slovačke je proglasila bankrot, Cristiano Ronaldo, Juventus, Bayern München i mnogi drugi su se solidarizirali, te pokazali da se na muci poznaju junaci. Dinamo se priprema za vremena ispred nas i svi moramo nositi dio tereta. Sve uspjehe klub je honorirao, nikome nije ostao dužan, te je omogućio uvjete rada kakve nema nitko u ovom dijelu Europe, a to će raditi i ubuduće. Game over.