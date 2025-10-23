Otkrivamo gdje se skrasila jedna od najljepših hrvatskih odbojkašica

Prošlog je vikenda startalo i prvenstvo Grčke za odbojkašice, a u tom prvom kolu je Panathinaikos naše reprezentativne kapetanice Martine Šamadan pobijedio vrlo uvjerljivo Aris s 3:0 i zasjeo na čelo tablice. Gdje ima namjeru ostati cijelu sezonu.

- To je želja, Panathinaikos je veliki klub koji u svakom natjecanju u kojem participira ide na pobjedu i po prvo mjesto - kaže dobro raspoložena Martina iz Atene, i dodaje:

- Lani smo zastale u polufinalu, izgubile od Olympiakosa što još uvijek ‘peče’, pa ove godine želimo do kraja, do naslova prvakinja. Zato smo se pojačala za ovu sezonu sa dvije američke igračice, jednom poljskom, nova je i organizatorica igre, tako da smo startnu postavu u odnosu na lani jako promijenili.

Ali, pojačali su se i ostali klubovi, tako da će Prvenstvo biti nikada jače i kvalitetnije, što mi se jako sviđa.

Martini se očito jako sviđa općenito u Grčkoj, jer ovo je prvi klub u njezinoj 15-godišnjoj karijeri u kojem se zadržala i treću sezonu.

- Točno, ovdje mi se doista sve poklopilo i jako sam zadovoljna i sretna u Ateni. Kao prvo, ovdje imam vrhunski tretman kao igračica, odlične uvjete za rad, jaku ligu, a i ostale popratne stvari su super, poput mediteranskog stila života, hrane i uvijek lijepog vremena.

Zato sam se i odlučila ostati ovdje, i ostat ću dokle god me budu htjeli, jer ovo je moj način na im uzvratim za tretman koji tu imam.

Startale ste pobjedom…

- Jesmo, i želimo tako i nastaviti, ambicije su uvijek visoke u Panathinaikosu. U studenom ćemo se uključiti i u CEV Challenge kup, tako da ćemo se okušati i s europskim klubovima.

No, već sam rekla, Grčka liga biti će vrlo jaka ove sezone, a opet, sa strane igračice, neće biti napornih putovanja jer je valjda 70-80 postro klubova iz Atene i okolice.

Uz vas, u Grčkoj je i Katarina Pavičić.

- Kate je u Thirasu, gdje je lani igrala Andrea Mihaljević, i baš smo se nedavno vidjele na jednom pripremnom turniru i malo popričale, o svemu što je njoj ovdje još novo.

Ta mentorska uloga bila vam je na neki namijenjena i ovo ljeto u reprezentaciji.

- Na neki način da, jer sam cijeli prvi dio priprema lagano trenirala zbog nekih sitnijih ozljeda koje su me mučile, pa je bilo najvažnije to zaliječiti i biti spremna za kraj ljeta i dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo, koje smo na kraju i uspješno izborile.

Kako je u reprezentaciji došlo do velike smjene generacije, kako su tu sada djevojke osjetno mlađe od mene, po desetak ili čak više godina, nekako je bilo prirodno da im budem na dispoziciji, pogotovo savjetima.

I baš mi je drago što je izbornik Igor Arbutina dao toliko puno prilika mlađim igračicama, jer na njima je budućnost. Mislim da nemamo nikakvog straha za budućnost hrvatske odbojke, talenata definitivno ima, iako po meni još u narednih nekoliko godina nećemo biti u nekoj zoni medalja, baš zbog njihove mladosti i još nedovoljnog iskustva.

Ali, rezultati će doći s vremenom, sigurna sam, jer ova generacija može biti zajedno najmanje deset godina.

S vama vjerojatno ne toliko dugo, barem ne kao igračicom, ali možda u nekoj drugoj ulozi?

- Igrat ću dokle mogu, dok mi to bude pričinjavalo užitak i dok tijelo bude moglo pratiti sve napore. I ne razmišljam više dugoročno, zato mi je reprezentacija trenutno još jako daleko u mislima, fokusirana sam na klupsku sezonu.

I dok imam plan A, a to je igranje, ne razmišljam o planu B, o tome što ću nakon karijere. Voljela bih svakako ostati u sportu, to je moj život, no ne znam kako će se to na kraju rasplesti” - rekla nam je na kraju Martina Šamadan, koja je do sada u karijeri, nakon studija u SAD, igrala u Hrvatskoj, Rumunjskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Italiji skrasivši se konačno u Grčkoj.