REKORDI

Među rekorderima Dinama samo su dvojica rođeni Zagrepčani, a na vrhu je - Šibenčanin

ARHIVA - 2020. Zagreb: Kandidatkinje za izbor Miss Universe družile se s igračima Dinama
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
23.10.2025.
u 11:21

Rođeni Zagrepčani samo su dvojica iz redoslijeda prvih 10, Oršić i Badelj, oni za koje znamo kako Dinamo oduvijek doživljavaju svetinjom, iako su u obojica u Dinamo dospjeli okolnim putevima.

Prema aktualnom sazivu Dinamove svlačionice, čini se kako još dosta godina neće biti ugroženi pojedinačni rekordi kad su u pitanju europski nastupi plavih. U tom smislu, neke od igrača s ovog popisa doista možemo titulirati – Dinamovim legendama. 

Krenimo od broja europskih nastupa: tu je neprikosnoven, možda čak i nedostižan danas 34-godišnji igrač mađarskog Ujpesta, Šibenčanin Arijan Ademi s čak 110 europskih nastupa za plave. On je ujedno i jedini igrač Dinama s troznamenkastim brojem nastupa; slijede ga Bruno Petković sa 78, Sammir sa 76, Dominik Livaković 74, Mislav Oršić 70, Kevin Theophile 64, kapetan Josip Mišić ima ih 56, a na osmom mjestu najveće je iznenađenje ovog popisa – Sarajlija Amer Gojak s 53. Isti broj nastupa ima i Stefan Ristovski, a top 10 zatvara legendarni kapetan iz Gajnica Milan Badelj s 52 nastupa. Dakle, rođeni Zagrepčani samo su dvojica iz redoslijeda prvih 10, Oršić i Badelj, oni za koje znamo kako Dinamo oduvijek doživljavaju svetinjom, iako su u obojica u Dinamo dospjeli okolnim putevima.

A po čemu Dinamovi navijači pamte Amera Gojaka, igrača s čak 207 nastupa za plave? Sigurno po dva detalja: 29. travnja 2017. godine u utakmici protiv Cibalije u Maksimiru (6:0) postigao je četiri pogotka, a 27. kolovoza 2019. u norveškom Rosenborgu postigao je pogodak za konačnih 1:1 kojim se Dinamo plasirao u grupnu fazu Lige prvaka. Taj gol spada među najvažnije u novijoj europskoj povijesti Dinama. Toga dana Amer Gojak bio je veliki Dinamov heroj. 

Kad je pitanju lista europskih strijelaca, tu se također ne nazire skora promjena na vrhu, osim u slučaju da se netko od vodećeg dvojca vrati u Dinamo – što se čini kao SF-priča: naime, Bruno Petković i Mislav Oršić najefikasniji su Dinamovi topnici u europskim utakmicama s po 28 pogodaka, slijede ih Zambata i I. Cvitanović s po 15, Sammir, Soudani i Ademi zabili su po 13, Mandžukić i Pjaca po 11, Marijan Novak 10... Najbolji europski strijelac iz današnje Dinamove svlačionice je Sandro Kulenović s pet pogodaka.

Kupnja