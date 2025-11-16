Otkrio kada se vraća: Najvećeg svih vremena gledat ćemo na Olimpijskim igrama

Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa Marcel Hirscher objavio je na Instagramu da odgađa povratak natjecanjima do siječnja, neposredno prije Olimpijskih igara Milan-Cortina, od 6.-22. veljače.

"Ima napretka, moja preciznost se poboljšava. Vratit ću se u siječnju", napisao je 36-godišnji skijaš, koji se u listopadu razbolio i odustao od prvog veleslaloma sezone Svjetskog kupa u Söldenu u Austriji, a zatim i od slaloma u Leviju u Finskoj.

Hirscher, kojeg mnogi smatraju najvećim skijašem svih vremena s rekordnih osam ukupnih naslova Svjetskog kupa i 67 pobjeda u Svjetskom kupu, pokušao se vratiti prošle zime u dobi od 35 godina, nakon pet godina izbivanja iz natjecanja. No, nakon samo tri utrke Svjetskog kupa u kojima je završio daleko iza vodećih, Austrijancu, koji sada nastupa za Nizozemsku, puknuo je prednji križni ligament lijevog koljena tijekom treninga, čime je završio svoju sezonu i doveo u ozbiljnu sumnju budućnost svoje karijere.

U lipnju je najavio da ipak želi pokušati još jedan povratak za zimsku sezonu 2025.-2026., koja će uključivati ​​Olimpijske igre Milan-Cortina.