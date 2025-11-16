Naši Portali
'IMA NAPRETKA'

Otkrio kada se vraća: Najvećeg svih vremena gledat ćemo na Olimpijskim igrama

Marcel Hirscher, prošlogodišnji kralj Sljemena
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.11.2025.
u 12:04

Pokušao se vratiti prošle zime u dobi od 35 godina, nakon pet godina izbivanja iz natjecanja

Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa Marcel Hirscher objavio je na Instagramu da odgađa povratak natjecanjima do siječnja, neposredno prije Olimpijskih igara Milan-Cortina, od 6.-22. veljače.

"Ima napretka, moja preciznost se poboljšava. Vratit ću se u siječnju", napisao je 36-godišnji skijaš, koji se u listopadu  razbolio i odustao  od prvog veleslaloma sezone Svjetskog kupa u Söldenu u Austriji, a zatim i od slaloma u Leviju u Finskoj.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Hirscher, kojeg mnogi smatraju najvećim skijašem svih vremena s rekordnih osam ukupnih naslova Svjetskog kupa i 67 pobjeda u Svjetskom kupu, pokušao se vratiti prošle zime u dobi od 35 godina, nakon pet godina izbivanja iz natjecanja. No, nakon samo tri utrke Svjetskog kupa u kojima je završio daleko iza vodećih, Austrijancu, koji sada nastupa za Nizozemsku, puknuo je prednji križni ligament lijevog koljena tijekom treninga, čime je završio svoju sezonu i doveo u ozbiljnu sumnju budućnost svoje karijere.

U lipnju je najavio da ipak želi pokušati još jedan povratak za zimsku sezonu 2025.-2026., koja će uključivati ​​Olimpijske igre Milan-Cortina.
Zimske olimpijske ige Skijanje povratak Marcel Hirscher

