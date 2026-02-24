Poznati Zagrepčanin druži se s navijačima Dinamovog protivnika u kojem je ostavio neizbrisiv trag

Belgijski nogometni klub Genk organizirat će u četvrtak uoči utakmice s Dinamom fotografiranje svojih navijača s bivšim hrvatskim napadačem Brankom Struparom koji je ondje od 1994. do 1999. "ostavio neizbrisiv trag".

„Svaki navijač Genka u Luminex Fanzoni imat će priliku fotografirati se sa Struparom koji je u 1990.-ima bio glavni simbol KRC Genka. Tijekom pet sezona je ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba“, priopćila je u utorak sedmoplasirana momčad belgijskog prvenstva.

Strupar je iz zagrebačkog kluba Špansko bio došao u Genk, za koji je u 170 utakmica zabio 101 gol i upisao 17 asistencija.

„U našem plavo-bijelom dresu bio je iznimno precizan i tjedan za tjednom tresao je mrežu. On je trajni simbol našeg kluba“, napomenuo je Genk.

Fotografiranje s 56-godišnjim Struparom, koji je kasnije igrao za engleski Derby County i zagrebački Dinamo, odvijat će se od 19.30 do 20.30 sati.

U 21 sat će na stadionu Cegeka Arena, kapaciteta 23.718 mjesta, istrčati nogometaši Genka i Dinama u uzvratnoj utakmici doigravanja za ulazak u osminu finala Europske lige. Dinamo je prošli tjedan izgubio na Maksimiru s 1-3. Vodeća momčad hrvatskog prvenstva prodala je svojim navijačima svih 1.150 ulaznica koje je dobila na raspolaganje.

Strupar, koji iz Zagreba samostalno dolazi u grad Genk, s tim je klubom bio osvojio njegov prvi belgijski Kup 1998. i prvi naslov prvaka 1999. godine. Tada je s 22 zabijena gola bio najbolji strijelac belgijske lige te je dobio "Belgijsku Zlatnu kopačku" za najboljeg igrača.

Genk je kasnije bio prvak i 2002., 2011. i 2019., te opet pobjednik Kupa 2000., 2009., 2013. i 2021. Superkup je osvojio 2011. i 2019.