Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI NAPADAČ

Poznati Zagrepčanin druži se s navijačima Dinamovog protivnika u kojem je ostavio neizbrisiv trag

Obilazak Genkovog stadiona s Brankom Struparom
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.02.2026.
u 15:15

„Svaki navijač Genka u Luminex Fanzoni imat će priliku fotografirati se sa Struparom koji je u 1990.-ima bio glavni simbol KRC Genka. Tijekom pet sezona je ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba“, priopćila je u utorak sedmoplasirana momčad belgijskog prvenstva.

Belgijski nogometni klub Genk organizirat će u četvrtak uoči utakmice s Dinamom fotografiranje svojih navijača s bivšim hrvatskim napadačem Brankom Struparom koji je ondje od 1994. do 1999. "ostavio neizbrisiv trag".

„Svaki navijač Genka u Luminex Fanzoni imat će priliku fotografirati se sa Struparom koji je u 1990.-ima bio glavni simbol KRC Genka. Tijekom pet sezona je ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg kluba“, priopćila je u utorak sedmoplasirana momčad belgijskog prvenstva.

Strupar je iz zagrebačkog kluba Špansko bio došao u Genk, za koji je u 170 utakmica zabio 101 gol i upisao 17 asistencija.

„U našem plavo-bijelom dresu bio je iznimno precizan i tjedan za tjednom tresao je mrežu. On je trajni simbol našeg kluba“, napomenuo je Genk.

Fotografiranje s 56-godišnjim Struparom, koji je kasnije igrao za engleski Derby County i zagrebački Dinamo, odvijat će se od 19.30 do 20.30 sati.

U 21 sat će na stadionu Cegeka Arena, kapaciteta 23.718 mjesta, istrčati nogometaši Genka i Dinama u uzvratnoj utakmici doigravanja za ulazak u osminu finala Europske lige. Dinamo je prošli tjedan izgubio na Maksimiru s 1-3. Vodeća momčad hrvatskog prvenstva prodala je svojim navijačima svih 1.150 ulaznica koje je dobila na raspolaganje.

Strupar, koji iz Zagreba samostalno dolazi u grad Genk, s tim je klubom bio osvojio njegov prvi belgijski Kup 1998. i prvi naslov prvaka 1999. godine. Tada je s 22 zabijena gola bio najbolji strijelac belgijske lige te je dobio "Belgijsku Zlatnu kopačku" za najboljeg igrača.

Genk je kasnije bio prvak i 2002., 2011. i 2019., te opet pobjednik Kupa 2000., 2009., 2013. i 2021. Superkup je osvojio 2011. i 2019.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!
Ključne riječi
Dinamo Genk Branko Strupar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!