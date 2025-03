Otjerali su Dončića pa krenuli u totalni rat, ovo što su napravili razbjesnit će ljude do kraja

Dallas Mavericksi su povećali cijene sezonskih ulaznica, i to u trenutku kada je frustracija navijača timom na visokoj razini. Ova vijest dolazi nedugo nakon kontroverznog poteza uprave. Prema pisanju New York Timesa, ovo je izazvalo dodatan val nezadovoljstva. U ponedjeljak su Mavericksi poslali obavijesti o obnovi sezonskih ulaznica postojećim vlasnicima. Potvrđeno je da se cijena za zadržavanje sezonske ulaznice povećala u prosjeku za 8,6 posto. Najveći porast cijena zabilježen je za sezonske ulaznice uz parket i na razinama terase, gdje je trošak zadržavanja mjesta porastao i do 20 posto.

Stephen McGuirk, vlasnik sezonske ulaznice od 2015. godine s dva mjesta u Sekciji 204, izjavio je da je cijena njegovih ulaznica porasla za 8,3 posto. McGuirk je rekao da mu je rečeno da "očekuje" obavijest o obnovi krajem siječnja. Međutim, tvrdi da ga tim nije kontaktirao ni u siječnju ni u veljači; u ponedjeljak je primio obavijest da će se njegove ulaznice automatski obnoviti 17. ožujka.

Mavericksi su 2. veljače razmijenili Luku Dončića, dotadašnje zaštitno lice franšize, u Los Angeles Lakerse. McGuirk je bio jedan od mnogih navijača Mavericksa koji su se osjećali izigrano tom odlukom. "Nikada se u životu nisam osjećao izdanijim od strane neke sportske franšize", rekao je McGuirk za The Athletic u veljači.

Lakersi, koji su i prije Dončićevog dolaska igrali dobro, ostvarili su omjer 6-2 s njim u postavi i pobijedili u šest uzastopnih utakmica. Los Angeles (38-21) se popeo na drugo mjesto Zapadne konferencije. U međuvremenu, Mavericksi (32-29) su pali na 10. mjesto na Zapadu. Dallas, pogođen ozljedama na pozicijama krilnog centra i centra, izgubio je tri od posljednje četiri utakmice uoči utakmice protiv Sacramento Kingsa u ponedjeljak. Mavericksi su izgubili svoju prvu utakmicu protiv Dončića 25. veljače u Los Angelesu. Dončić, koji je prošle sezone završio treći u MVP glasovanju i vodio Maverickse do NBA finala, prvi put se suočava sa svojim bivšim timom u Dallasu 9. travnja. Mavericksi su se posljednji put susreli s Kingsima 10. veljače. U porazu Dallasa 129-128 nakon produžetaka te večeri, nekoliko navijača Mavericksa koji su javno izrazili nezadovoljstvo zbog razmjene Dončića izbačeno je iz American Airlines Centera.

Povećanje cijena sezonskih ulaznica napravljeno je kako bi "bolje odražavalo vrijednost mjesta, posebno u područjima visoke potražnje najbližima terenu", navodi se u priopćenju Mavericksa. Prilagodbe su napravljene nakon višemjesečnog praćenja cijena ulaznica na sekundarnom tržištu. Mavericksi su također istaknuli da su, prije ove sezone, promijenili svoj model lokalnog televizijskog prijenosa prekinuvši suradnju s Bally Sportsom i omogućivši besplatno gledanje svih svojih ne-nacionalnih TV ekskluziva putem zemaljskih TV kanala. Ta je odluka Maverickse koštala više od 50 milijuna dolara prihoda.

Klub projicira da će, čak i uz povećanje cijena, vlasnici sezonskih ulaznica uštedjeti 15 do 23 posto u usporedbi s cijenama na sekundarnom tržištu ulaznica sljedeće sezone. Sudeći po svemu, ipak, pred Mavericksima je izazovan period u odnosima s navijačima.