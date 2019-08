Otac Stipe Miočića neće gledati sinovu borbu, otkrio nam je razlog

Dok cijeli MMA svijet s nestrpljenjem i uzbuđenjem iščekuje subotnju uzvratnu borbu za UFC-ov teškaški naslov između Daniela Cormiera (40) i Stipe Miočića (36), mi smo se zanimali kako se osjeća otac nama puno dražeg sudionika tog okršaja, američkog Hrvata iz Clevelanda.

Želi vratiti što je njegovo

Nažalost, Bojan Miočić neće biti u kalifornijskom Anaheimu jer su mu liječnici, s obzirom na to da je na višemjesečnom bolovanju, sugerirali da bi putujući tako daleko (a on živi u Austriji) svojem imunitetu učinio medvjeđu uslugu. Borbu će gledati u svom Linzu, zajedno s trećom suprugom Jelicom, i strepjet će kao i svaki roditelj.

– U tjednu borbe nervozu ne osjetim sve do dana borbe, onda počnem razmišljati o tome koliko je sve to opasno. Lako je za poraz, to se preboli, no strah me ozljeda. Vjerojatno ste vidjeli kako je, nedavno, unakažen nos jednom UFC-ovu borcu.

Uoči koje sinove borbe je tata Miočić bio najnapetiji?

– Uvijek sam posebno bio napet kada je u pitanju bila borba za pojas svjetskog prvaka. Bilo da je na njega jurišao ili da ga je branio. Ipak, napetiji nego u drugim prilikama bio sam uoči druge borbe s Juniorom Dos Santosom, jer je prva bila pravi rat, ili pak prigodom obrane naslova protiv zastrašujuće izgledajućeg Ngannoua.

Stipina mama Kathy, koja živi u Clevelandu, borbu neće gledati. Ni uživo ni na televiziji.

– Koliko ja znam, ona borbe uživo ne gleda. Jednom je doputovala na borbu u Englesku, no ostala je u hotelu. Čak je i njezina majka išla na borbu, Stipina baka, no Kathy ne.

Uz svog muškarca, na licu mjesta, bit će Stipina supruga Ryan Marie, no deda Bojan ne zna hoće li na put krenuti i njegova 13-mjesečna unučica.

– Nisam to pitao sina, no kako god bilo, bilo u Clevelandu ili pak u Anaheimu, malenu će tijekom borbe čuvati jedna od baka.

Za razliku od njihove prve borbe, uoči uzvrata favorit je Cormier, i na kladionicama, ali i u očima ljudi iz MMA svijeta. Je li to za Stipu bolja pozicija?

– Puno je bolje kada ga se ne smatra favoritom, a takve su bile sve njegove borbe za pojas do ove posljednje s Cormierom. Stipi paše kada ga ljudi podcjenjuju, to mu je draže jer kao što je i sam rekao, on voli ušutkati ljude.

Da je stvorio preduvjete za takvo što, morao je ispraviti neke tehničko-taktičke nedostatke, a jedan takav (spuštena lijeva ruka prigodom izlaska iz klinča).

– Rekao mi je da je radio na korekciji tih stvari, da su sve to prošli. Zapravo, moj Stipe ima samo dvije mane. Jedna je što spušta ruke, a druga je da prebrzo ulazi u okršaj pa je tako ušao i u klinč s Cormierom što nije bila dobra ideja za svakog višeg borca u okršaju s nižim. Umjesto da si da vremena jer na raspolaganju ima pet rundi po pet minuta.

Ovaj put bi i taj dio priče mogao biti drukčiji.

Očekuje tehnički nokaut

– Kada smo ovaj tjedan razgovarali, prije no što će iz Clevelanda krenuti za Kaliforniju, kazao mi je da je spreman i za pet rundi. Nije mi rekao da će ga nokautirati, ali jest rekao da će vratiti ono što je njegovo. Bez obzira na to što je Cormier hrvač, ja se sve nekako nadam da će ga Stipe baciti na pod. Svi podcjenjuju Stipino hrvanje, a ja znam što sve on može s hrvanjem jer sam ga ja kao klinca svakodnevno vozio na hrvačke treninge, a hrvao je godinama.

Stipe je svoju borilačku karijeru počeo kao hrvač, a preferira borbu u stojci. Kako to?

– On vjeruje u snagu svojih ručnih udaraca, posebice onih kratkih. Sjetite se samo kako je nokautirao Brazilca Werduma i osvojio naslov prvaka.

U najavi ove borbe Cormier je govorio da je Stipe dobar borac, ali ne i dovoljno dobar za njega. Hoće li ga to dodatno motivirati?

– Sigurno da hoće jer tu smo opet u onoj priči o podcjenjivanju. Cormier nema što drugo reći pa pokušava Stipu isprovocirati, no ne mislim da će mu to uspjeti.

Može li se Stipe uopće isprovocirati?

– Teško, jedini koji to može sam ja i to na brzinu. Inače, i u kavezu i izvan njega, to se ne događa. Kada to netko pokuša bilo kada i bilo gdje, on se samo nasmije i ide dalje.

Bivši (nadamo se i budući) svjetski prvak ponekad je i odveć tolerantan i to na svoju štetu.

– Premda ga je Cormier nekoliko puta udario ispruženih prstiju u lijevo oko, potom i u desno, Stipe je preponosan borac da bi tražio liječničku pauzu na što je imao pravo. Imao je na to pravo i prije sedam godina u Nottinghamu, no ni tada nije tražio “break” pa je također pao od udarca desnom rukom kojeg, kao i protiv Cormiera, očito nije vidio. Zamislite samo kako se osjećate kada se nehotice udarite u oko pa vam se zamuti slika, a sada zamislite kako to izgleda kada to netko učini prstima punom snagom.

Ovih se dana javljaju mnogi prognozeri, pa smo za prognozu upitali tatu Miočića.

– Nekako vjerujem da će Stipe pobijediti tehničkim nokautom u nekoj od kasnijih rundi. Iznenadilo bi me ako bi se to dogodilo u prve dvije. Moj sin se spremio za rat od pet rundi, no svjestan je da će na bodove teško dobiti ovu borbu. Kada se borite protiv prvaka, da biste bili sigurni, morate ga nokautirati ili biti barem 20 posto bolji da biste ga dobili bodovno – zaključio je.

>>> Pogledajte nježniju stranu Cro Copa