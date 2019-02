Cro Copa i Kostelića veže jedna stvar, Ivica otkrio o čemu su pričali

Mirko Filipović (44) vratio se u Hrvatsku nakon jedne od posljednjih borbi u karijeri. Iako je to bila samo borba za prestiž, u zagrebačkoj zračnoj luci dočekali su ga brojni novinari, čemu se nije nadao.

No, Mirko očito nije posve svjestan svoje popularnosti, koja se najbolje oslikava u broju klikova na portalima uz bilo kakav sadržaj vezan uz njegovo ime.

- Borba s Nelsonom bila je psihički teška jer je najteže ići na uzvrat kada prvu borbu izgubite.

Nelson je na društvene mreže pustio priču o tome da je Mirko pristao i na njihovu treću međusobnu borbu.

- Na Instagram mi je poslao poruku, a ja sam mu pristojno odgovorio da nemam ništa protiv.

Od sobe do dvorane 2 minute

Hoće li onda do toga i doći?

- Sumnjam. Uostalom, radio je cirkus u hotelu. Svađao se s ljudima i spominjao i neko oružje, pa je policija pregledala njegovu sobu. Došli su mi ljudi iz Atletske komisije kazavši da imaju Nelsonovu pritužbu da su mi noge bile skliske pa su se ispričavali što me moraju pregledati. Korištenje krema prije borbe je zabranjeno i pregledali su me prije ulaska u kavez. Čini se da je Nelson veći “luđo” nego što se na prvu čini.

O tome ostaje li u Bellatoru i tko bi mu mogao biti sljedeći suparnik nije htio govoriti.

- Bellator ima priredbu u Londonu 22. lipnja, ali ne znam hoću li ja tada nastupiti.

S obzirom na to da Mirku uzvrati idu od ruke, pitali smo ga ima li neku želju za još jedan?

- Najveća želja mi se nije ostvarila, a to je da nitko od vas ne dođe u zračnu luku ispitivati me ovako neispavanog i mrtvog umornog.

Inače, po riječima njegova suvježbača Saše Milinkovića, bilo je to jedno od najmanje napornih putovanja, što je potvrdio i Mirko.

- Za razliku od Tokija gdje se od hotela do dvorane vozim sat i pol i borbu čekam pet-šest sati, sada mi je arena od sobe bila udaljena dvije minute hoda. Sve skupa bilo je ugodno, posebice zato što Bellator ne komplicira stvari koje drugi organizatori znaju zakomplicirati.

Osvrnuo se Mirko i na novinara portala Bloody Elbow koji je napisao da Mirko izgleda kao da ima 67 godina te da Bellator, izgleda, nema dopinšku kontrolu.

- Takvih likova uvijek će biti i čovjek se s vremenom s time pomiri. Ne znam je li on bio pod utjecajem kakvih opijata ili mu je Nelson prijatelj - kazao je Mirko i sa suprugom Klaudijom i sedmogodišnjim sinom Filipom otišao kući.

Ivica pobijedio u utrci legenda

A prije no što je izišao pred medije, Cro Cop družio se s drugom hrvatskom sportskom legendom. Naime, na istom letu iz Münchena u Zagreb bio je i bivši skijaški as Ivica Kostelić (39) koji se vraćao sa SP-a u Åreu gdje je bio s hrvatskim skijašima kao trener-savjetnik.

- Lako smo našli zajedničku temu jer su nam obojici više puta operirana koljena. Čast mi je bila sresti hrvatske sportaše na povratku kući - kazao je Ivica koji je u Åreu pobijedio u utrci legenda u konkurenciji Ingemara Stenmarka, Kjetila Andrea Aamodta, Patricka Jarbyna i mnogih drugih.

- Bio je lijep doživljaj vidjeti se ponovo s “neprijateljima” koje volite. Iznimna mi je čast natjecati se s ljudima koji su mi bili uzori. Nije to prava utrka, no kada ste jednom natjecatelj uvijek ste natjecatelj. To je toliko zabavno i mora se češće organizirati.

Poput Cro Copa, i Ivica ima dva sina, ali puno mlađa. Ivan ima četiri, a Filip dvije i pol godine. Koji će im sport preporučiti tata, jedan od najvećih skijaša svoga vremena.

- Preporučio bih im nogomet ili rukomet, no podržat ću ih i budu li voljeli skijanje jer ste najsnažniji ako trenirate ono što jako volite.

