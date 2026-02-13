Naši Portali
GLOBALNI FENOMEN

Atraktivna TV zvijezda pojavila se na snimanju bez grudnjaka pa izazvala lavinu komentara u javnosti

VL
Autor
Stjepan Meleš
13.02.2026.
u 12:15

Eleonora Incardona nova je TV zvijezda u Italiji, a njezino ime sve češće odjekuje sportskim medijima, no nije to isključivo zbog njezinih analiza utakmica talijanske Serie A. Atraktivna voditeljica poznate platforme DAZN postala je fenomen zahvaljujući svom besprijekornom stilu i modnim odabirima.

S više od milijun pratitelja na Instagramu, Incardona je postala mnogo više od sportske novinarke.  Posljednjih mjeseci, Incardona je dospjela u središte pozornosti zbog prihvaćanja takozvanog 'no bra' trenda, pojavljujući se na snimanjima i javnim događanjima u elegantnim sakoima i uskim haljinama bez grudnjaka.

Njezini su odabiri, poput prozirne haljine tijekom prijenosa jednog derbija Serie A ili dvodijelnog odijela na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u, izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama. Njezini pratitelji obasipali su je komplimentima, nazivajući je 'supermodelom u akciji', ali konzervativniji dio javnosti i neki modni stručnjaci kritizirali su njezin stil kao neprofesionalan ili vulgaran.

@eleonoraincardona

Shooting for something special

♬ original sound - Runway walksss🤩

Međutim, Incardona se nijee obazirala na kritike nego je poručila: 'Moda je moj jezik. Pomaže mi izraziti tko sam i osjećati se samopouzdano, čak i u okruženjima kojima dominiraju muškarci. Nikada se ne odričem svoje ženstvenosti, naprotiv, koristim je kao snagu'.

Ključne riječi
Eleonora Incardona DAZN nogomet Serie A

