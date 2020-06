Otac je vrijeđao zbog dečka Hrvata, a sada otkrila nepoznat detalj i šokirala

Bivša australska tenisačica srpskog podrijetla Jelena Dokić, koja je u knjizi Nesalomljiva otkrila nezamislive načine obiteljskog nasilja koje je provodio njezin otac Damir.

Nekada četvrta igračica svijeta u intervjuu za britanski Telegraph otkrila je šokantan detalj.

Traume je vukla od rane mladosti koje je doživjela zbog svog nasilnog oca. Terorizirao ju je još od njezine šeste godine, a bio je okrutan i prema njezinoj majci Ljiljani i mlađem bratu Savi.

Nakon pobjede u polufinalu Wimbledona protiv Lindsay Davenport krenuli su problemi. Ljutiti otac otišao je s terena te je kasnije počeo brutalno vrijeđati.

- Prošla sam pakao, ali nisam imala izbora. Bilo je odustati ili se boriti. U jednom trenutku željela sam se ubiti - otkrila je šokantan detalj Jelena Dokić i nastavila:

- U životu sam uvijek bila kao na teniskom terenu i mislila sam kako ću pronaći rješenje. I uvijek sam u tome uspijevala. Borila sam se da mu bude sutra bolje. Igrala sam tenis još deset godina i borila se protiv depresije. Da sam imala pravu podršku još bi duže igrala.

Otac Damir bio je zadojen i velikosrpskom ideologijom, što je mladoj Jeleni dodatno kompliciralo život. Jer ona je imala tu (ne)sreću da se, na užas svog oca koji se javno hvalio da se borio u srpskoj vojsci protiv Hrvata, zaljubi u Hrvata Tina Bikića, brata svog nekadašnjeg trenera Borne. Kad je doznao za tu vezu, Damir Dokić je naprosto podivljao.

– Nazvao me samo nekoliko sati nakon što je saznao za to. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – zapisala je Jelena u svojoj autobiografskoj knjizi “Neslomljiva” (objavljena 2018.) koja je šokirala čak i one koji su je poznavali.

Znali su oni da Damir terorizira nju i obitelj, ali nisu mogli ni slutiti dokle njegova monstruoznost može ići.