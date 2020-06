Rađa brutalno odgovorio Đokovićevim kritičarima: 'Napadaju ga mali miševi!'

Bivši hrvatski košarkaš Dino Rađa nedavno je dao podršku Novaku Đokoviću koga su mnogi kritizirali nakon zadarskog turnira.

Adria Tour u Zadru prekinut je uoči finala nakon što se doznalo kako je bugarski tenisač Grigor Dimitrov zaražen koronavirusom.

VIDEO Ćorić i Ivanišević pjevaju u restoranu u Zadru

Testiranja na COVID-19 provedena su i na ostalim sudionicima turnira, a među zaraženima su naši Borna Ćorić i Goran Ivanišević, te prvi igrač svijeta Novak Đoković i njegova supruga Jelena.

Košarkaška legenda je bio među prvima koji je javno dao podršku srpskom tenisaču nakon brojnih kritika. A zašto je to učinio Rađa je otkrio u razgovoru za RTS.

- Prvo, da odmah razjasnim, jer su mi, naravno, rekli da branim prijatelja. Međutim, on i ja smo se sreli jednom u životu, popričali par minuta, slikali se i to je to. Ne branim ga zato što smo prijatelji, nego zato što ga izuzetno poštujem kao sportaša, zbog svega što je napravio, a još više ga poštujem zbog njegovog načina ponašanja - rekao je Rađa.

Objasnio je svoju rekaciju.

- Čovjek je stvarno pokušao napraviti nešto za nas, nekakvu reklamu. Dogodilo se to što se dogodilo, ali kada pogledate danas, poslije osam dana, u Zadru imate troje-četvero zaraženih osim njih koji su sudjelovali. Imate stotine slučajeva okolo, ali nikom ništa. Naravno, nije poanta nabiti na križ nekog nepoznatog, nego nekog poznatog. To što se iživljavaju na njemu u meni je izazvalo reakciju koja je sročena u dvije minute i izašla napolje, i onda su ‘poludjeli' - istaknuo je Rađa i dodao:

- To je generalno prokletstvo ljudskog roda. Napadaju ga mali miševi koji bi sve dali da budu na njegovom mjestu, koji su ljubomorni na njegove uspjehe i na sve što on radi. Jednostavno, to je jedna vrsta zločina koju ja nikada neću razumjeti i koja je meni nepojmljiva – da se netko veseli tuđoj nesreći. To nije u mom DNK.

Sportaši se nalaze u onoj skupini osoba koja je stalno pod povećalom.

- Pogotovo danas. U moje doba nije bilo mobilnih telefona i ovih ‘gluposti’, poput interneta, slikanja na svakom koraku… Mogao si se malo više koncentrirati na ono što radiš. Danas je to nemoguće, moraš dobro paziti što radiš. U suštini je to okej, ljudi te gledaju i poistovjećuju se s tobom. Ali tako neke nepoštene i ne razmišljajuće stvari su mi van pameti - naglasio je Rađa i podvukao kako su ljudi koji kritiziraju Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića 'žalosni, tužni i duboko nezadovoljni'.

Osvrnuo se i na događaje u svijetu vezane za koronavirus.

- Pogledajte koliko ih ima u Americi, pogledajte proslavu Liverpoolove titule prvaka i onda ćete mi reći o njihovom kredibilitetu - jasan je Rađa.

Otkrio je kako se čuo s Ivaniševićem.

- Jučer smo se čuli i rekao mi je da je imao temperaturu, ali da se sada osjeća dobro i da bi potpisao da tako ostane do kraja - kaže Rađa.

A na pitanje da kaže koja je po njemu najbolja petorka bivše Jugoslavije, Dino Rađa je odgovorio.

- Dražen (Petrović), Toni (Kukoč), Divac, Zdovc i moja malenkost.

