Epidemija eksplodirala među ruskim vojnicima: Masovno se širi na bojištu, situacija izmiče kontroli

HIV se ubrzano širi među ruskim vojnicima koji sudjeluju u ratu protiv Ukrajine, upozoravaju stručnjaci. Rusija već ima najveću epidemiju HIV-a u Europi, a rat je situaciju dodatno pogoršao jer vojska masovno regrutira zatvorenike, među kojima je velik broj zaraženih, te zbog loših higijenskih uvjeta na fronti. Prema podacima ruskog Ministarstva zdravstva, u Rusiji je već više od milijun ljudi zaraženo HIV-om, a 2024. godine zabilježeno je oko 50.000 novih slučajeva. Stručnjak za HIV Alexei Lachow, koji je dugo radio u Rusiji, a sada živi u Njemačkoj i surađuje s Ujedinjenim narodima, opisao je situaciju. "Vidljiv je blagi pad, ali u apsolutnim brojevima stanje je vrlo, vrlo loše", kazao je piše švicarski SRF.

Epidemija HIV-a u Rusiji počela je devedesetih godina prošlog stoljeća zbog heroinske krize. Ovisnici o drogama bili su uglavnom prepušteni sami sebi, a problem se tretirao prije kao policijsko nego zdravstveno pitanje. Danas je oko trećine svih zatvorenika u Rusiji osuđeno zbog posjedovanja droge. Zbog velikog nedostatka vojnika u ratu protiv Ukrajine, ruska vojska je od 2022. regrutirala desetke tisuća zatvorenika. Među njima je velik broj HIV-pozitivnih osoba. Prema ruskim vojnim liječnicima koji su pisali u specijaliziranom medicinskom časopisu, broj HIV-pozitivnih vojnika u vojsci porastao je četrdeset puta u samo jednoj godini.

Iako HIV-pozitivne osobe službeno nisu sposobne za vojnu službu, zbog potrebe za vojnicima nadzor je labav. "Zapravo, HIV-pozitivne osobe smatraju se nesposobnima za vojsku. Ali jer Rusija treba vojnike, ne gleda se previše pažljivo", rekao je Lachow. Stručnjaci upozoravaju na nekoliko dodatnih faktora koji ubrzavaju širenje virusa na fronti. To su prije svega transfuzije krvi, ponovna upotreba igala, skalpela i katetera u poljskim bolnicama, te upotreba droga i nezaštićeni spolni odnosi među vojnicima.

"To je povezano s transfuzijama krvi i nedostatkom steilnih instrumenata – s ponovnom upotrebom igala, skalpela ili katetera. A u ratnom području dolazi i do upotrebe droga ili nezaštićenog seksa. Sve to dovodi do porasta broja infekcija na fronti", kazao je.

Neovisni ruski mediji, poput Novaje Gazete i Vjorstke, izvijestili su da liječnici na terenu priznaju kako u kaotičnim uvjetima koriste iste igle više puta jer higijenske mjere nije moguće poštovati. Također se navodi da u okupiranim područjima Ukrajine cvjeta prostitucija, a seksualne radnice putuju na frontu kako bi opsluživale ruske vojnike.

Lachow upozorava da bi povratak zaraženih vojnika nakon rata mogao potpuno preopteretiti ruski zdravstveni sustav. "Već sada vidimo nestašice lijekova i testova. Vlada je povećala proračun, ali broj novih slučajeva već dovodi zdravstveni sustav do granice izdržljivosti", dodao je.

Istodobno, nevladine organizacije koje se bave prevencijom HIV-a suočavaju se s velikim problemima. Mnoge su prisiljene na zatvaranje zbog rezova u financiranju, a organizacije poput Elton John AIDS Foundationa napustile su Rusiju nakon što su proglašene „stranim agentima“. Ruska vlada prioritet daje vojnoj industriji, a ne javnom zdravstvu, što dodatno pogoršava situaciju.