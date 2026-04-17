Thompson ovog ljeta planira novi veliki koncert, evo gdje bi mogao nastupiti

Nakon što je prošle godine održao velike koncerte u Zagrebu i Sinju, Marko Perković Thompson trebao bi ove godine pjevati i u Šibeniku, na stadionu Šubićevac. ŠibenikIN neslužbeno doznaje kako će se koncert Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac u Šibeniku održati u utorak, 4. kolovoza, dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Prema istim izvorima, Thompsonova produkcija već je predala zahtjev Gradu za potrebne dozvole, a realizacija koncerta sada ovisi o dovršetku formalne procedure.

Prema dostupnim informacijama, organizacija koncerta je u poodmakloj fazi, a sve ključne pripreme već su pokrenute. Sugovornici bliski organizaciji tvrde kako je riječ o standardnom administrativnom postupku te da se ne očekuju prepreke za održavanje događaja. Podsjetimo, nakon što je lani održao velike koncerte u Zagrebu i Sinju, Thompson je krenuo na veliku dvoransku turneju po hrvatskim gradovima, a u veljači je nastupio u Rijeci nakon punih 17 godina.

Tijekom večeri izmjenjivale su se pjesme iz različitih razdoblja njegove karijere, od novijih albuma do dobro poznatih hitova. Izveo je i nježnije pjesme poput “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova” i “Neću izdat’ ja”. "Blaženi Alojzije Stepinac rekao je jednom prilikom da, ako smo katolici, to se treba očitovati u svakom dijelu života. Način kako živimo svoj život neka bude vrijedan naše nebeske domovine", kazao je.

“Vi mladi prepoznajete pjesme iz Domovinskog rata. Nemojte dopustiti da itko manipulira vama”, upozorio ih je dok je publika skandirala ‘u boj, u boj, za narod svoj’. “Etiketa koju mi prišivaju nije točna. Nismo mi fašisti ni nacisti – to osuđujemo! Fašizam je napravio zla, ali je i komunizam. Ali ovaj narod je kršćanski narod koji zna praštati”, rekao je i posebno se obratio mladima kazujući da u njima leži snaga.