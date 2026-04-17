OMILJENI GLAZBENIK

Thompson ovog ljeta planira novi veliki koncert, evo gdje bi mogao nastupiti

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 14:15

Koncert Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac u Šibeniku održat će se u utorak, 4. kolovoza, dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Prema istim izvorima, Thompsonova produkcija već je predala zahtjev Gradu za potrebne dozvole, a realizacija koncerta sada ovisi o dovršetku formalne procedure.

Nakon što je prošle godine održao velike koncerte u Zagrebu i Sinju, Marko Perković Thompson trebao bi ove godine pjevati i u Šibeniku, na stadionu Šubićevac. ŠibenikIN neslužbeno doznaje kako će se koncert Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac u Šibeniku održati u utorak, 4. kolovoza, dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Prema istim izvorima, Thompsonova produkcija već je predala zahtjev Gradu za potrebne dozvole, a realizacija koncerta sada ovisi o dovršetku formalne procedure.

Prema dostupnim informacijama, organizacija koncerta je u poodmakloj fazi, a sve ključne pripreme već su pokrenute. Sugovornici bliski organizaciji tvrde kako je riječ o standardnom administrativnom postupku te da se ne očekuju prepreke za održavanje događaja. Podsjetimo, nakon što je lani održao velike koncerte u Zagrebu i Sinju, Thompson je krenuo na veliku dvoransku turneju po hrvatskim gradovima, a u veljači je nastupio u Rijeci nakon punih 17 godina. 

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
1/31

Tijekom večeri izmjenjivale su se pjesme iz različitih razdoblja njegove karijere, od novijih albuma do dobro poznatih hitova. Izveo je i nježnije pjesme poput “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova” i “Neću izdat’ ja”. "Blaženi Alojzije Stepinac rekao je jednom prilikom da, ako smo katolici, to se treba očitovati u svakom dijelu života. Način kako živimo svoj život neka bude vrijedan naše nebeske domovine", kazao je.

“Vi mladi prepoznajete pjesme iz Domovinskog rata. Nemojte dopustiti da itko manipulira vama”, upozorio ih je dok je publika skandirala ‘u boj, u boj, za narod svoj’. “Etiketa koju mi prišivaju nije točna. Nismo mi fašisti ni nacisti – to osuđujemo! Fašizam je napravio zla, ali je i komunizam. Ali ovaj narod je kršćanski narod koji zna praštati”, rekao je i posebno se obratio mladima kazujući da u njima leži snaga. 

showbiz koncert Šibenik Marko Perković Thompson

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
15:07 17.04.2026.

Ne znam zašto ali imam dojam da se tarantula, gmižić, brkovi i ekipa smatraju tolerantni, uključivi, ljudskopravaši .... Možda nam objasne?

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
15:39 17.04.2026.

Tek je najavljeno, a srblje i jugosi već na "aparatima za vazduh" 😆

DU
DugaDevetka1@
16:27 17.04.2026.

Komunjre,srbadija na celu sa Pupijem,Oreskovic,Kekinica,Bacicka,Ahmetovicka i ostala gamad vec su na zadnjim nogama.Oni ce mrziti,mi cemo voljeti.Bog te pozivio Marko.

KOBNA POGREŠKA

Slavni glazbenik ostao bez mirovine od 360 tisuća eura: 'Sve je nestalo u trenu, pazite se'

Cijeli njegov imetak u bitcoinu, točnije 5,9 BTC koje je strpljivo prikupljao gotovo čitavo desetljeće, nestao je u tren oka. Svoju bolnu priču podijelio je na društvenoj mreži X, ne kako bi tražio sažaljenje, već kako bi upozorio druge da ne ponove njegovu pogrešku. "Svi moji bitcoini su nestali u sekundi", napisao je shrvani glazbenik, dodajući kako ga je ovaj događaj ostavio u nevjerici i šoku

