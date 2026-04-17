Očajnički manevar, poslali tajno pismo Trumpu i zaobišli ključnog čovjeka: Pogledajte što je pisalo u poruci

U neobičnom pokušaju da pridobije naklonost predsjednika Trumpa, unuk kubanskog čelnika Raúla Castra angažirao je bogatog poduzetnika iz Havane da prošli tjedan, izvan redovnih diplomatskih kanala, pokuša osobno dostaviti pismo Bijeloj kući, rekli su izvori. Pismo je bilo formatirano slično diplomatskoj noti i nosilo je službeni kubanski pečat, rekao je jedan sadašnji američki dužnosnik. U tajnoj poruci predloženi su ekonomski i investicijski sporazumi, kao i ublažavanje sankcija, te upozoreno da se kubanski režim priprema za američki upad, rekao je američki dužnosnik. No kurir, Roberto Carlos Chamizo González, kubanski poslovni čovjek koji se bavi privatnim iznajmljivanjem luksuznih automobila i luksuznim turizmom, vraćen je u Havanu iz Miamija nakon što ga je agent Carinske i granične zaštite zaustavio na aerodromu, uzeo pismo i okončao pokušaj dostave, rekao je američki dužnosnik, piše The Wall Street Journal. Bijela kuća nije odgovorila na pitanja o tome je li primila pismo. Nije se moglo utvrditi zašto je kurir zaustavljen u zračnoj luci.

Kubanska vlada, čija je najvažnija figura 94-godišnji bivši predsjednik Raúl Castro, čini se da je pokušala izravno doći do Trumpa zaobilazeći državnog tajnika Marca Rubia. Sin kubanskih imigranata, Rubio već dugo potiče Washington da poveća pritisak na komunističku vladu Havane i prisili na političke promjene na otoku. Pismo je bio izvanredan pokušaj pokretanja razgovora s Trumpovom administracijom od strane Raúla Rodrígueza Castra. Trump bi mogao biti skloniji sklapati ekonomski sporazum s Kubom, a pritom zadržati veći dio režima, kao što je učinio u Venezueli, kažu politički analitičari usmjereni na Kubu. "Čini se da Kubanci pokušavaju zaobići Rubia i poslati jasnu poruku izravno Trumpu“, rekao je Peter Kornbluh, koautor knjige 'Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana'. "Ovaj napor sugerira da više ne vjeruju Rubiju kao nepristranom sugovorniku i žele se izravno obratiti predsjedniku kako bi riješio eskalirajuću krizu", dodaje. Ako pregovori ne rezultiraju promjenom režima, Trump bi se mogao suočiti s otporom tvrdokornih kubansko-američkih zakonodavaca i birača koji su ga oduševljeno podržali.

Rodríguez Castro, poznat kao Rak jer je rođen sa šest prstiju na jednoj ruci, pojavio se kao posrednik u pregovorima između dviju zemalja. Godinama je bio tjelohranitelj Raúla Castra i još uvijek se pojavljuje uz kubanskog vođu tijekom njegovih rijetkih javnih nastupa. Kuba je na rubu humanitarne katastrofe nakon desetljeća lošeg upravljanja i američkih sankcija. Trump je prijetio preuzimanjem otoka i nametnuo gotovo potpunu naftnu blokadu, zaustavivši većinu gospodarskih aktivnosti. Krizu je pogoršao gubitak kubanskog saveznika u Venezueli, kada je američka vojska u siječnju svrgnula Nicolása Madura. Posljednjih tjedana američki dužnosnici razgovarali su s kubanskim dužnosnicima, uključujući osobe iz užeg kruga Raúla Castra. Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je da odbija pregovarati o kubanskom političkom sustavu.

Postojanje Rodríguez Castrovog pisma prvi je izvijestio Radio y TV Martí, španjolska mreža koju vodi američka vlada i koja emitira vijesti i informacije na Kubi. Američki dužnosnik rekao je da je Rodríguez Castro odabrao Chamiza za svog izaslanika, a odabrao je prijatelja koji je ujedno i poslovni partner. Poduzetnik vodi uslugu luksuznih automobila i seosko odmaralište manje od 32 kilometra od Havane. "Pokušati zaobići Rubia dok je državni tajnik krajnje je glupo i sigurno će se obiti o glavu", rekao je Ricardo Herrero, izvršni direktor Cuba Study Group, washingtonske skupine za politiku i zagovaranje. "Gore je odabrati nepoznatu osobu koja nema osobni odnos s predsjednikom, što to čini još glupljim", kazao je.

Podsjetimo, kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel oštro je odgovorio u nedavnom intervjuu za Newsweek. Poručio je da će Kuba pružiti otpor ako SAD pokrene vojnu akciju. Miguel Díaz-Canel rekao je da neće odstupiti s mjesta čelnika i usprotivio se rastućem američkom pritisku. Otkrio je da se njegova zemlja priprema za napad SAD-a i rekao da je spreman umrijeti pružajući otpor američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Rekao je da nema "opravdanja za Sjedinjene Države da pokrenu vojnu agresiju protiv Kube ".U intervjuu za NBC News Díaz-Canel je jasno poručio da je njegova zemlja spremna na borbu do kraja i da neće odstupiti pred pritiskom Washingtona. "Invazija na Kubu imala bi troškove. Utjecala bi na sigurnost Kube, Sjedinjenih Država i cijele regije", rekao je Díaz-Canel preko prevoditelja. "Ako se to dogodi, bit će borbe, bit će otpora, mi ćemo se braniti, a ako trebamo umrijeti – umrijet ćemo, jer kako kaže naša nacionalna himna: 'Umrijeti za domovinu znači živjeti'", kazao je. Predsjednik je istaknuo da nema nikakvog opravdanja za američku vojnu agresiju na Kubu te pozvao na dijalog umjesto konfrontacije.