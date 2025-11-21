Sin srpske legende uhićen je zbog čak tri tone droge, a povezan je i s neonacizmom

Stefan Milojević, sin bivšeg profesionalnog nogometaša Gorana Milojevića uhićen je prije osam dana u Španjolskoj u sklopu istrage koja je rezultirala zapljenom stotina kilograma kokaina i hašiša te uhićenjem više osoba povezanih s organiziranom kriminalnom mrežom koja je, prema lokalnim medijima, kontrolirala trgovinu drogom na Balearima.

Označen kao jedan od vođa i povezan s bajkerskom skupinom United Tribuns Spain, Milojević, inače bivši MMA borac, se po španjolskim izvorima spominje i u kontekstu navodnih neonacističkih aktivnosti te je u tijeku razmatranje niza optužbi, od trgovine drogom do organiziranja kriminalne grupe.

Prema izvještajima Marce i drugih španjolskih medija koje prenose regionalni portali, u ovoj operaciji zaplijenjeno je oko 687 kg kokaina i 2.500 kg hašiša, a istraga je trajala najmanje dvije godine.

U priopćenjima koja su procurila u javnost spominju se prislušni zapisi i dokumentacija koja povezuje osumnjičene s logističkim kanalima krijumčarenja, ali i s noćnim klubovima i ekskluzivnim zabavama na Mallorci. Istražitelji navodno provjeravaju i poveznice sa širim međunarodnim mrežama.

Ime Milojevićevog oca, bivšeg igrača i aktualnog trenera, odmah je dospjelo u naslovnice, što je dodatno razbuktalo javnu raspravu u Srbiji i regiji o tome koliko "obiteljske veze" i poznanstva mogu pomoći u prikrivanju kriminalnih aktivnosti mladih povezanih s nogometnim miljeom.

Prema najnovijim informacijama iz španjolskih medija, brojni su pojedinci spremni svjedočiti protiv Stefana Milojevića budući da poznaju njegovo djelovanje.

Goran Milojević, danas 60-godišnjak, bio je dvostruki reprezentativac Srbije. Tijekom karijere igrao je za Crvenu zvezdu, Partizan, Stade Brestois, Méridu, Mallorcu, Celtu, Club América i Villarreal. Za Mallorcu je zabio 28 golova u 70 utakmica, za Celtu 11 u 31 i za Méridu 17 u 31 susretu.

Nakon igračke karijere postao je trener te je radio u klubovima FK Železnik, FK Rudar Pljevlja, FK Radnički Obrenovac, Mérida UD, Atlético Baleares i MFK Ružomberok.