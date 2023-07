Osijek ovog tjedna potpisuje reprezentativca, a kapetanu Žaperu prijete tribine Opus Arene

Nogometaši Osijeka doživjeli su prvi poraz na pripremama izgubivši od mađarskog Fehervara u Svetom Martinu na Muri s 0:2. U toj su utakmici za Osijek nastupili: Malenica – Omerović, Barišić, Bralić, Drambajev – Brlek, Jugović – Bukvić, Caktaš, Lovrić – Mierez. U igru su ušli Nejašmić, Gržan, Evangelou, Fiolić, Špoljarić, Fućak, Cvijanović, Hiroš i Živković.

Brazilac još uvijek ozlijeđen

Ovo naravno nije cjelokupan kadar s kojim će ovoga ljeta raspolagati trener Stjepan Tomas. Ovoga tjedna bit će zgotovljena posudba iz Ararata 20-godišnjega obrambenoga igrača, armenskoga reprezentativca Stjope Mkrčjana, dok je brazilski desni branič, Brazilac Renan Guedes, još uvijek ozlijeđen i propustit će početak sezone.

Spomenuti Armenac ovoga je lipnja nastupio u obje kvalifikacijske utakmice za EP, protiv Walesa (4:2) i Letonije (2:1), ukupno i ima deset nastupa za A vrstu pa se već može govoriti o nogometašu s međunarodnim iskustvom. U ta dragocjena iskustva sigurno spada i poraz od 0:9 od Norveške u prijateljskoj utakmici u ožujku prošle godine, kada je mladi Stjopa u Oslu bio oči u oči s famoznim Erlingom Brautom Haalandom. Koji je u toj utakmici postigao dva pogotka.

Trenera Osječana Stjepana Tomasa, koji je u prošloj sezoni s bijelo-plavima obranio treće mjesto u Hrvatskoj ligi, nimalo nije zabrinuo poraz od Mađara.

- Ma sve je to dio pripremnoga procesa, u kojemu uvijek morate biti spremni na sve ishode. Noge su igračima teške, iza njih je bilo 35 treninga, a opet su – za mene – protiv Fehervara odigrali najbolju utakmicu na pripremama. Ne da nisam zabrinut, nego vidim da smo na dobrom putu. Očekujem da ćemo kroz sljedeće razdoblje, do početka sezone, doći do optimalne forme – kazao nam je Tomas, iskusan trener, internacionalac koji je u prošloj sezoni vodio moldavski Sheriff u Europskoj ligi, među ostalim i protiv Manchester Uniteda.

Očekujete li i tražite li još pojačanja?, pitali smo Tomasa.

- Obranu smo kompletirali, a sada smo u potrazi za igračima 'prema gore'. Da, očekujem da ćemo se još pojačati – naglasio je Tomas.

A računate li na dosadašnjega kapetana Mihaela Žapera?

- Sve što mogu reći jest da je Žaper ozlijeđen i da je na terapijama – kazao je Tomas, koji u miru i u izrazito pozitivnome ozračju gradi novu Osijekovu momčad.

Što se zaista događa s Mihaelom Žaperom i njegovom karijerom? - to znaju samo nogometaš i njegov zastupnik Andy Bara. Mihael pod svaku cijenu želi u Hajduk, a Osijek ga nema namjeru prodati Splićanima. Dva su scenarija ove zavrzlame: ili će se Žaper ekspresno oporaviti i staviti na raspolaganje Tomasu (jer ima ugovor do 2024. godine), ili će - završiti na tribinama Opus Arene.

Tako je izgledno da će Osijek u novu sezonu krenuti s novim stalnim kapetanom, 33-godišnjim Osječaninom Vedranom Jugovićem. I ta će momčad, čak i bez Žapera, izgledati sasvim solidno, premda se njezini najistaknutiji ofenzivni igrači, Caktaš, Mierez i Lovrić, na pripremama još nisu razgoropadili ne postigavši niti jedan pogodak. Pogotke za Osijek u prethodne dvije utakmice, s češkim Bohemiansom (3:2) i rumunjskim Petrolulom (1:1), postigli su Bukvić, Gržan, Živković i Špoljarić.

Za sada 11 stranaca u svlačionici

Inače, Osijek za sada u svojim redovima, računajući i nadolazećega Armenca, ima čak dvanaest stranaca; Omerovića, Hiroša i Barišića iz BiH, Grka Evangeloua, Ukrajinca Drambajeva, Slovenca Jurčevića, Brazilca Guedesa, Crnogorce Bakića i Janjića, te Argentinca Miereza.

U Osijeku će do 17. srpnja trajati prodaja tzv. zaštićenih godišnjih ulaznica za pretplatnike iz prošle sezone, a nakon toga datuma godišnje ulaznice idu u slobodnu prodaju. Saznajemo kako je do sada prodano nešto više od tri tisuće godišnjih ulaznica za Opus Arenu, dok je brojka prošlosezonskih pretplatnika za Gradski vrt iznosila 4200. U NK Osijek naravno očekuju da će ta brojka ovoga ljeta biti premašena, za 18 do 20 domaćih utakmica koliko će NK Osijek u sljedećoj sezoni igrati na svom stadionu u svim natjecanjima.

Podsjećamo, Osijek će svoju europsku avanturu početi 27. srpnja na domaćem terenu u 2. pretkolu Konferencijske lige protiv mađarskoga ZTE-a, a posljednju pripremnu utakmicu odigrat će sljedeće subote, 15. srpnja, protiv Al Shababa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, na još nepotvrđenome odredištu. Momčad je trenutačno na slobodnim danima, a ponovno se okuplja u srijedu na svome Pampasu.