Nevjerojatan prvi dan na Pampasu: 'Planule' tisuće ulaznica. Navijači čekali u 100 metara dugom redu

Prvi dan prodaje članskih iskaznica i godišnjih ulaznica za utakmice Osijeka na Pampasu završio je pet sati nakon predviđenoga, a izdano je impresivnih četiri tisuće iskaznica. Od toga je dvije tisuće godišnjih ulaznica i dvije tisuće članskih iskaznica.

Blagajne su trebale raditi samo do 18 sati, no dugačak red formirao se već u ranim jutarnjim satima pa ne želeći da navijači nakon čekanja u koloni dugoj 100 metara kući odu praznih ruku, radnici su blagajne držali otvorenima sve do 22 sata i 45 minuta.

Dostupnih ulaznica za sve tribine i sektore i dalje nije ponestalo, a zaštićena prodaja godišnjih ulaznica traje sve do subote 15. srpnja u 18 sati, dok slobodna prodaja istih počinje od 17. srpnja.

Nova sezona bit će otvorena 22. srpnja utakmicom Osijeka i Slaven Belupa. Potom na Pampas dolazi mađarski ZTE Zalaegerszeg. Godišnje ulaznice uključuju 18 utakmica HNL-a i utakmice Kupa.

