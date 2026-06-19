Barbarez nakon debakla ušao u svlačionicu i postrojio igrače: 'Imate sat vremena'

Težak poraz od Švicarske (4:1) u drugom kolu Svjetskog prvenstva duboko je pogodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon što su "Zmajevi" 73 minute odolijevali napadima i držali obećavajućih 0:0, uslijedio je rezultatski kolaps – primili su četiri pogotka, a Tarik Muharemović zaradio je crveni karton koji je u potpunosti uništio nade u povratak.

Dok je javnost razočarana ishodom i propuštenom prilikom za osminu finala, izbornik Sergej Barbarez odmah nakon utakmice povukao je potez kojim je pokušao spriječiti širenje negativne atmosfere. Barbarez nije dopustio da se momčad "utopi" u vlastitom neuspjehu. Odmah po ulasku u svlačionicu izbornik je igračima postavio jasan ultimatum koji je pokazao njegov autoritet i fokus na iduće izazove. "Ušao sam unutra i rekao im: Imate točno sat vremena da budete loše raspoloženi, da budete ljuti i tužni, a nakon toga dižemo glave i idemo dalje", otkrio je Barbarez novinarima.

Spomenimo i da je nakon bolnog poraza Bosne i Hercegovine od Švicarske (4:1) u drugom kolu Svjetskog prvenstva glavna tema među navijačima "Zmajeva" postala neobična reakcija mladog reprezentativca Ermina Mahmića nakon postignutog pogotka. Iako je BiH doživjela rezultatski potop, 21-godišnji Mahmić, koji je neposredno prije Mundijala odlučio napustiti austrijsku U-21 vrstu i zaigrati za domovinu, uspio je postići fantastičan prvijenac. U sudačkoj nadoknadi Mahmić je sjajnim volejem svladao švicarskog vratara, no umjesto euforičnog slavlja, uslijedila je reakcija koja je zaintrigirala javnost.

Kratko slavlje ubrzo je zamijenila nevjerica. Mahmić je pogledao prema klupi na kojoj su sjedili izbornik Sergej Barbarez i stručni stožer te je uz odmahivanje glavom djelovao prilično nezadovoljno. Mnogi su taj potez protumačili kao izravnu poruku izborniku zbog minutaže. Situaciju pogledajte ovdje.

(260619) -- LOS ANGELES, June 19, 2026 (Xinhua) -- Sergej Barbarez, head coach of Bosnia and Herzegovina, reacts during a group B match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at the 2026 FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Los Angeles, the United States, June 18, 2026. (Xinhua/Mao Siqian) Photo: Mao Siqian/XINHUA Foto: Mao Siqian/XINHUA

Naime, ovaj nadareni playmaker, od kojeg se očekivalo da bude nositelj igre, na Svjetskom prvenstvu je do sada dobio svega pet minuta igre, i to u trenutku kada je utakmica protiv Švicarske već bila riješena (vodstvo 3:0). Ostaje otvoreno pitanje je li Mahmić svojim ponašanjem htio iskazati frustraciju zbog statusa "rezervista", no njegov potez otvorio je brojne rasprave o atmosferi u redovima bh. reprezentacije.

Službene potvrde o tome je li postojala namjera za prozivkom stručnog stožera zasad nema, no taj detalj sigurno nije ono što je Barbarezu trebalo uoči ključne utakmice. Bosna i Hercegovina sada je pred imperativom pobjede protiv Katara u posljednjem kolu (srijeda, 21:00). Samo trijumf u tom susretu garantira im ostanak na turniru i prolazak u nokaut-fazu, a ostaje za vidjeti hoće li izbornik nakon ovoga promijeniti strategiju i dati veću priliku igračima poput Mahmića.