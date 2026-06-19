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NEOBIČNA POLEMIKA

Baturina projektilom šokirao Engleze, oni se brane bizarnom teorijom: 'Kriv je klima-uređaj na stadionu'

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
19.06.2026.
u 10:57

Proudfoot je u svom podcastu ponudio neuobičajenu teoriju kojom bi se mogao objasniti neobičan let lopte. Sugerirao je da bi na njezino kretanje mogao utjecati snažan sustav klimatizacije unutar gigantskog zdanja vrijednog čak 1,1 milijardu dolara

Engleska reprezentacija pobjedom 4:2 protiv Hrvatske otvorila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., no jedan detalj s utakmice u AT&T stadionu u Dallasu postao je predmetom zanimljive polemike. Iako su "Tri lava" pod vodstvom Thomasa Tuchela dominirali napadom, obrana je djelovala ranjivo, a posebno je pod povećalo došla reakcija vratara Jordana Pickforda kod prvog pogotka Hrvatske.

Mnogi su ostali iznenađeni što engleski vratar nije uspio zaustaviti udarac Martina Baturine, iako je imao loptu na ruci. Komentator talkSPORT-a, Jim Proudfoot, izrazio je čuđenje tim pogotkom, ističući kako je Pickford vjerojatno i sam razočaran svojom reakcijom, s obzirom na to da je lopta prošla kroz prostor između njegove glave i ruke.

Ovaj propust nije promaknuo ni izborniku Tuchelu, kojeg su terenski reporteri čuli kako tijekom prvog poluvremena viče na Pickforda: "Znaš što trebaš raditi, radi kako sam ti rekao" Proudfoot je u svom podcastu ponudio neuobičajenu teoriju kojom bi se mogao objasniti neobičan let lopte. Sugerirao je da bi na njezino kretanje mogao utjecati snažan sustav klimatizacije unutar gigantskog zdanja vrijednog čak 1,1 milijardu dolara. "Možda je bilo malo više kretanja lopte zbog ovih novih lopti. Ne znam igra li klimatizacija ulogu u tome, kao što nadmorska visina igra, ali svakako je zanimljiv faktor", kazao je Proudfoot.

Inače, AT&T stadion jedan je od rijetkih objekata na ovom prvenstvu s naprednim sustavom hlađenja, što je prijeko potrebno s obzirom na ekstremne vrućine u Teksasu, gdje temperatura nerijetko prelazi 40 Celzijevih stupnjeva uz visoku vlažnost zraka. Iako snažni sustavi ventilacije i hlađenja mogu promijeniti strujanje zraka i utjecati na putanju lopte ili stanje travnjaka, čelnici turnira smatraju kako je zdravlje sportaša prioritet. 

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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Martin Baturina

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