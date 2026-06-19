Zagrijavanje u znaku nogometa: stotine posjetitelja zabavljale su se uz kviz, stolni nogomet i brojne nagrade

Uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, prostor ispred glavnog ulaza u Z Centar pretvorio se u pravo navijačko okupljalište. Večernji list i partneri Alles, Gorenje, Hrvatski nogometni savez, Hrvatska lutrija, Hrvatski Telekom, SE Mark, Intersport i domaćin Z Centar organizirali su veliko „Zagrijavanje“ koje je spojilo sport, zabavu, natjecanje i navijanje te tijekom cijelog poslijepodneva privlačilo velik broj posjetitelja.

Prvi sudionici počeli su pristizati u Z centar već između 16 i 17 sati. Unatoč visokim temperaturama i jakom suncu, interes nije izostao. Kako se približavala večer, atmosfera je postajala sve življa, a najveća gužva bila je u razdoblju između završetka turnira u stolnom nogometu i početka pub kviza.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Središnje mjesto događanja bio je prostor pokraj Hugo's Bara, gdje su se tijekom cijelog dana izmjenjivale različite aktivnosti. Posebnu pozornost privlačio je turnir u stolnom nogometu. Za stolovima su se izmjenjivale prijavljene ekipe, ali i brojni prolaznici koji su spontano odlučili okušati svoje vještine nakon što su vidjeli natjecanje. Uz puno smijeha, navijačkog nadmudrivanja i glasnog bodrenja, turnir u stolnom nogometu nam je donio i pobjednika, gospodina Miljenka Riseka, koji je navijanje nastavio bogatiji za vrijedne nagrade.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Najmlađi posjetitelji također nisu mirovali. Velik interes izazvali su nogometni poligon, vježbe preciznosti i popularni Subsoccer, pa je tijekom cijelog poslijepodneva bilo teško pronaći slobodno mjesto za igru. Dok su odrasli pratili natjecanja iz hlada i družili se uz osvježenje, djeca su neumorno isprobavala različite nogometne izazove.

Veliku pozornost privukao je i štand Hrvatske lutrije, gdje su svi punoljetni posjetitelji mogli okušati sreću na kolu sreće i osvojiti simbolične navijačke nagrade. Interes je bio toliko velik da su organizatori tijekom događanja više puta morali donositi dodatne promotivne materijale jer su se zalihe brzo trošile. Red za sudjelovanje gotovo se nije smanjivao tijekom cijelog trajanja programa.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Za dobru atmosferu od početka do kraja pobrinuo se voditelj Ivan Fedor, koji je svojim prepoznatljivim stilom animirao publiku, komentirao „utakmice“ na stolnom nogometu i uključivao posjetitelje u program.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Vrhunac večeri bio je nogometni pub kvizom, koji je omogućio Intersport. Brojne ekipe okupile su se kako bi odmjerile znanje o domaćem i svjetskom nogometu, a natjecanje je od početka do kraja bilo neizvjesno. Pitanja su obuhvatila sve, od povijesnih trenutaka hrvatske reprezentacije do zanimljivosti sa svjetskih prvenstava, a ekipe su se pošteno borile bez pomoći mobitela i drugih pomagala. Najuspješnije natjecatelje čekale su i vrijedne nagrade.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kako se približavao početak utakmice hrvatske reprezentacije, navijačka atmosfera dodatno se pojačavala. Ipak, večer je završila nešto ranije nego što su mnogi priželjkivali. Snažno nevrijeme i kiša prekinuli su druženje te označili kraj programa.

Dobru atmosferu nije pokvarilo ni nevrijeme koje je malo “požurilo” kraj Pub kviza, međutim navijanje se nastavilo unatoč lošem vremenu. Sudeći prema atmosferi koja je vladala u Z Centru, podrške Vatrenima sigurno neće nedostajati.