'Osakaćeni' Hrvati u finalu: Igra bez ruke, ne može baciti loptu, a servira 200 na sat

Branitelji naslova Wimbledona Mate Pavić i Nikola Mektić izborili su finale parova u kultnom londonskom Grand Slam turniru. U polufinalu su s 3:2 u setovima (7:6, 6:7, 6:4, 2:6, 6:7) nakon više od četiri sata pobijedili kolumbijski par, Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha.

Otkrili su naši tenisači nekoliko iznimno zanimljivih stvari iz susreta, posebice da je Mate Pavić praktički igrao bez jedne ruke, a Mektić je sve počeo šalom.

- Je li moguće da nisam dobio dvije pive nakon ovakvog meča? - rekao je Mektić s osmijehom za Spotklub, te dodao:

- Ovo je doslovno bilo preživljavanje, iz rata bismo se zdraviji vratili. Nevjerojatno što nam se sve dogodilo, njemu ruka pa meni usnica, i onda još Mate dobije lopticom direktno u glavu, to je bila zona sumraka. Žao mi je te ruke, sad će možda biti zeznuto. Ne znam što pričam... Jednostavno, meč za anale Wimbledona -. rekao je Mektić.

Foto: Frank Molter/DPA 05 July 2022, Great Britain, London: Tennis: Grand Slam, ATP Tour, Wimbledon, Doubles, Men, Quarterfinals. Mektic/Pavic (Croatia) - Krawietz/Mies (Germany). Andreas Mies (l-r), Nikola Mektic, Kevin Krawietz and Mate Pavic are in action. Photo: Frank Molter/dpa Photo: Frank Molter/DPA

- Ruka zasad izgleda u redu, ne mogu je micati, nema nikakvih pokreta, nije dobro očigledno. Ne mogu je stisnuti. U najmanju ruku je ozbiljno istegnuće, napravit ću potrebne preglede - istaknuo je Pavić.

- Moguće je da smo dobili jer je Mekta bio u zoni. Drugi set nije lako otišao na njihovu stranu. Pokazali smo da možemo parirati ako držimo svoj servis, a u četvrtom smo napravili dva breaka. Dobili smo hendikepirani i izaći ćemo na teren u finalu ovako hendikepirani i probati se boriti - rekao je Pavić.

- Postoji neka magija ispod ovog krova na terenu broj jedan. Prošle godine imali smo dva meča na jedinici, a jedan na centralnom. Uz današnji, to su tri najbolja meča u mojoj karijeri. Što sam više bio na terenu, to sam bio bolji. Nisam osjećao pritisak, prepustio sam se - rekao je Mektić, pa pohvalio Pavića:

- Čovjek je igrao bez ruke. Naučio je igrati jednoručni bekend, ne može baciti lopticu, a servirao je 200. Ovom čovjeku treba zapljeskati, ne samo meni.

- Počeo sam se adaptirati na reterne, čitati kamo bi mogli servirati. Kako nema pokretljivost u ruci, ne mogu pridržati reket - pričao je Pavić

- Dogodilo se da sam sve morao raditi jednom rukom. No, prilagodio sam se, bio sam sve bolji. Bila je to timska pobjeda. Teško je opisati što smo napravili - rekao je Mate Pavić.

U finalu će u subotu igrati protiv Australaca Matthewa Ebdena i Maxa Purcella.

- Jako dobri igrači, igrat ćemo kao i u polufinalu. Igrali su četiri meča u pet setova, bit će što bude - zaključio je Pavić.

Izjave naših tenisača pogledajte OVDJE.