LIGA PRVAKA

UŽIVO Brugge opet šokirao Barcelonu, goropadni Haaland povećao vodstvo Citya

Carabao Cup - Fourth Round - Swansea City v Manchester City
Peter Cziborra/REUTERS
05.11.2025. u 21:28
Tekstualni prijenos utakmica možete pratiti na portalu Večernjeg lista
-
LIGA PRVAKA, 21:00,

Čudesni Haaland u 29. minuti silovito zabija za 2:0 prednost Citya protiv Kovačeve Borussije. 

Foden je u 22. minuti preciznim udarcem doveo City u vodstvo. 

Club Brugge drugi put večeras vodi, zabio je Carlos Forbs nakon brzog kontranapada. 

Newcastle je poveo u 11. minuti protiv Bilbaa. Burn je glavom poentirao na ubačaj Trippiera.

Barcelona je odmah izjednačila na 1:1 u 9. minuti, strijelac je Torres.

Club Brugge je šokirao Barcelonu već u šestoj minuti. Strijelac za vodstvo bio je Tresoldi.

Počele su utakmice. 

STIGLI SASTAVI

Stigli su sastavi momčadi. Gvardiol je u prvih 11 Citya kao stoper večeras. Pašalić je na klupi Atalante, kao i Sučić u Interu te Ivanović u Benfici. Šutalo će početi za Ajax. 

RASPORED I GDJE GLEDATI

Manchester City - Borussia Dortmund: HRT 2, Arena Sport 1

Club Brugge - Barcelona: Arena Sport 3

Ajax - Galatasaray: Arena Sport 4

Benfica - Bayer Leverkusen: Arena Sport 5

Newcastle - Athletic Bilbao: Arena Sport 7

Inter - Kairat: Arena Sport 9

Marseille - Atalanta: Arena Sport 10

Multiprijenos je na Arena Sport 6 kanalu.

Drugog dana četvrtog kola Lige prvaka u akciji su dva hrvatska trenera, Atalantin Ivan Jurić te Borussijin Niko Kovač, također i pet hrvatskih reprezentativaca. Očekuju se nastupi Atalantinog Marija Pašalića, Cityjevog Joška Gvardiola, Interovog Petra Sučića, Benficina Franje Ivanovića te Ajaxovog Josipa Šutala. Tekstualni prijenos pratite na Večernjem listu.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
21:14 05.11.2025.

Jel Hrvati kazu "Belgijci"? Zanimljivo.

