UŽIVO Brugge opet šokirao Barcelonu, goropadni Haaland povećao vodstvo Citya

Čudesni Haaland u 29. minuti silovito zabija za 2:0 prednost Citya protiv Kovačeve Borussije.
Foden je u 22. minuti preciznim udarcem doveo City u vodstvo.
Club Brugge drugi put večeras vodi, zabio je Carlos Forbs nakon brzog kontranapada.
Newcastle je poveo u 11. minuti protiv Bilbaa. Burn je glavom poentirao na ubačaj Trippiera.
Barcelona je odmah izjednačila na 1:1 u 9. minuti, strijelac je Torres.
Club Brugge je šokirao Barcelonu već u šestoj minuti. Strijelac za vodstvo bio je Tresoldi.
Počele su utakmice.
Stigli su sastavi momčadi. Gvardiol je u prvih 11 Citya kao stoper večeras. Pašalić je na klupi Atalante, kao i Sučić u Interu te Ivanović u Benfici. Šutalo će početi za Ajax.
Manchester City - Borussia Dortmund: HRT 2, Arena Sport 1
Club Brugge - Barcelona: Arena Sport 3
Ajax - Galatasaray: Arena Sport 4
Benfica - Bayer Leverkusen: Arena Sport 5
Newcastle - Athletic Bilbao: Arena Sport 7
Inter - Kairat: Arena Sport 9
Marseille - Atalanta: Arena Sport 10
Multiprijenos je na Arena Sport 6 kanalu.
Drugog dana četvrtog kola Lige prvaka u akciji su dva hrvatska trenera, Atalantin Ivan Jurić te Borussijin Niko Kovač, također i pet hrvatskih reprezentativaca. Očekuju se nastupi Atalantinog Marija Pašalića, Cityjevog Joška Gvardiola, Interovog Petra Sučića, Benficina Franje Ivanovića te Ajaxovog Josipa Šutala. Tekstualni prijenos pratite na Večernjem listu.
