Organizatori se nadaju da će na ZOI imati barem 30 posto gledatelja

Organizatori ZOI u Pekingu nadaju se da će unatoč strogim mjerama protiv širenja koronavirusa imati na olimpijskim borilištima barem 30 posto gledatelja, objavio je Međunarodni olimpijski odbor.

- Glede kapaciteta još nemamo odgovore, sve mora biti urađeno do zadnjeg detalja i na svakom borilištu posebno. No, ako bi nam uspjelo popuniti svako treće ili drugo slobodno mjesto na borilištima to bio lijep uspjeh. Naravno sve ovisi o tome da li je natjecanje na otvorenome ili u dvorani. No, odlična je stvar da ćemo imati gledatelje - izjavio izvršni direktor olimpijskih igara pri Međunarodnom olimpijskom odboru Christophe Dubi.

Još od rujna je poznato da neće biti stranih gledatelja, a ulaznice za ZOI nisu prodavane lokalnom stanovništvu već su podijeljene određenim grupama ljudi.

Iako stranci neće moći doći u Kinu gledati olimpijske igre, na borilišta će moći doći strani državljani koji žive u Kini.

Prošlogodišnje ljetne OI u Tokiju nisu imale gledatelje niti na jednom borilištu što je znatno utjecalo na atmosferu na natjecanjima.