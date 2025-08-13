On je Hajdukov bingo! Zabljesnuo je i pokazao koliko je dobar. Ali, postoje upitnici

Za svakog igrača Hajduka u novoj sezoni bismo praktički mogli napisati tekst o novoj ulozi kod trenera Gonzala Garcije i kako se ona promijenila u odnosu na prošlosezonsku ulogu pod Gennarom Gattusom. Fokusirat ćemo se na igrača koji je, barem u uvodu sezone, jedan od onih koji je promjenom načina igre među najvećim dobitnicima, a to je 26-godišnji gambijski krilni napadač Abdoulie Sanyang Bamba. U ranijim smo analizama spominjali da će pod bilo kojim trenerom koji naslijedi Gattusa Hajdukova krila ove sezone sigurno dobiti više prilika za prodisati u napadu, ponajviše zbog činjenice da su kod Talijana ta krila najčešće morala provoditi vrijeme u srednjem ili niskom bloku na 30-ak metara od vlastitog gola, a u posjedu primala lopte 50 metara od suparničkog gola dok je suparnička obrana postavljena. Prošle sezone za Hajduk je 12 različitih igrača nastupalo na krilnim pozicijama, i nijedan od tih igrača nije uspio biti kontinuirana ofenzivna prijetnja, a to, istini za volju nijedan nije imao priliku ni biti u takvom sustavu. Dodajmo još k tome činjenicu da je u klub stigao baš Garcia koji je, sjetite se proljeća u Istri, svojim sustavom dao Mateu Lisici i Vinku Roziću da uistinu zablistaju na krilnim pozicijama.

Hajduk u ovom novom sustavu dodavanjima braniča i vratara pri posjedu navlači suparnika na svoju polovicu, kad se stvori višak u ranoj fazi posjeda na razvučenog suparnika, krila se u takvim situacijama vrlo često nalaze u povoljnim situacijama s puno prostora. A Bamba je tip krila kojem takve situacije najviše i odgovaraju. Španjolski strateg je Bambi na pripremama Hajduka dao dvije jasne upute. Prva je ta da u posjedu mora stajati široko uz aut liniju, a druga je ta da čim primi loptu krene jurišati prema protivničkom beku. Bambi je možda najveća vrlina u njegovom arsenalu brzina prvog koraka, kojom može izbaciti gotovo svakog igrača u HNL-u, što je pokazao u više navrata u začetku ove sezone. Isto tako, Bamba ne prima isključivo loptu u noge. Držanjem širine pri razvučenoj protivničkoj obrani on jako često traži dubinu i dodavanje u prostor, što je igračka navika koju Garcia u svojem sustavu iznimno cijeni.

Učinak Gambijca od tri direktna sudjelovanja u golovima (jedan gol, jedna asistencije, jedan izboren kazneni udarac) u njegova prva tri nastupa sezone zvuči vrlo dobro, a uzevši u obzir dojam i to kako je igrao, ove brojke dovoljno dobro ne pokazuju koliko je konstantno bio opasan po suparnika. U prošlom kolu protiv Gorice Bamba je svojim pozicioniranjem, prodorima, driblinzima ili dodavanjima za suparnike stvorio pet dobrih prilika za Hajduk već u prvih 15. minuta utakmice. Teško je sjetiti se je li ih toliko stvorio cijelog prošlog proljeća, u kojem je imao isti ovakav učinak, ali u 14 nastupa. U prvom dvoboju protiv Dinamo Cityja njegov je ulazak s klupe promijenio sve; njegova brzina, dinamičnost, ali i upornost na terenu pojačali su Hajduk za dvije-tri nijanse u ritmu igre. Za gotovo svaku ozbiljniju Hajdukovu napadačku akciju dok je bio na terenu, moglo se reći da je Gambijac imao prste u njoj. A nismo spomenuli ni dvoboj protiv Istre, gdje je kontinuirano lomio suparničku strukturu obrane svojim prodorima i driblinzima. U tek prvih par utakmica u ovom novom sustavu su bolje izvedbe za Hajduk imali i ostali krilni igrači poput Durdova, Šege i Brajkovića, no Bambina eksplozivnost i dinamika, koje sad mogu dodatno doći do izražaja zbog Garcijinih uputa, čine ga najopasnijim krilom Hajduka u ovom samom uvodu sezone.

Naravno, u svakoj priči, pa tako i ovoj, postoje određeni upitnici. Hoće li Bamba uz sve ove prodore i akcije koje donosi Hajduku uspjeti početi i bolje završavati sve te akcije, uspjeti imati nešto bolju realizaciju? A drugi legitiman upitnik je koliko dugo će uspjeti ostati zdrav, uz toliko veći volumen napadačkih akcija i prodora, kojime bi porasli i broj duela te vjerojatno i broj pretrpljenih prekršaja. Gambijac na sreću nije u karijeri imao većih ozljeda poput lomova, ali je vrlo često tijekom svoje karijere imao probleme s mišićnim ozljedama, što zna biti problem za igrače koji počinju ulaziti u veći broj duela. Vidjet ćemo hoće li se njegove igre nastaviti na ovakvoj razini ili je pak samo imao uvodni bljesak, kao što ga je, doduše u znatno manjoj mjeri, imao i na početku prošle sezone. Jedno je sigurno, po svemu onome što se konceptualno može iščitati iz priprema te prva tri nastupa, Bambi se sviđa igrati u Garcijinom sustavu.