Liga prvaka

Španjolski velikan: 'Svi mi sada žele dati otkaz, a što ako ja vama samo kažem - zbogom!

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Manchester City v Real Madrid
Željko Janković
18.03.2026.
u 20:22

Nijedna momčad nije učinila više da obuzda njegove ambicije u ovom natjecanju od Real Madrida. Ovo je bio četvrti put u pet godina da je španjolski div eliminirao City iz Lige prvaka

Tko zna koliko će još prilika imati Pep Guardiola da osvoji najveći trofej europskog klupskog nogometa, s obzirom na to da mu je preostala samo jedna sezona ugovora i sve su veća nagađanja da bi iz Manchester Cityja mogao otići na kraju ove sezone.
- Svi mi sada žele dati otkaz - rekao je Guardiola kada su ga pitali o njegovoj budućnosti nakon poraza 1:2 na stadionu Etihad protiv Real Madrida.

- Jednog dana ću izaći pred novinare i kazati: 'bye, bye, dečki...' - dodao je Španjolac.

Guardiolin status predmet je mnogih rasprava, nakon 10 godina koliko je proveo u Cityju, što je već daleko njegov najdulji boravak u bilo kojem klubu kao menadžer.

- Budućnost će biti svijetla i sljedeće sezone ćemo se vratiti - rekao je Španjolac nakon ukupnog poraza 1:5 u osmini finala.

Teško je preispitivati ​​Guardiolu. Često se nagađalo o njegovom odlasku, ali on je više puta potpisao nove ugovore. Nikada nije rano raskinuo ugovor dok je bio trener Barcelone i Bayern Münchena. Ali to nije ugasilo glasine da će ovaj put biti drugačije, s obzirom na to da će City vjerojatno drugu sezonu ostati bez naslova Premier lige, prvi put otkako je Guardiola imenovan 2016. godine.Nakon posljednjeg zvižduka u utorak, velikodušno se rukovao sa svim igračima Real Madrida, nakon još jednog poraza od diva koji ima rekordnih 15 naslova prvaka Europe.

 Nijedna momčad nije učinila više da obuzda njegove ambicije u ovom natjecanju od Real Madrida. Ovo je bio četvrti put u pet godina da je španjolski div eliminirao City iz Lige prvaka. Jedina iznimka u tom razdoblju bila je 2023. kada je City osvojio trofej prvi i jedini put.

S obzirom na Cityjevu dominaciju u Engleskoj i milijarde eura potrošene na slaganje jedne od najskupljih momčadi u povijesti, jedna Liga prvaka u 10 godina pod Guardiolom može se činiti kao podbačaj.  Da nije bilo Real Madrida, mogla je to biti drugačija priča. Toliko često je proklinjala Cityjeve ambicije.

-Trebao sam osvojiti šest Liga prvaka - rekao je Guardiola podrugljivo kada su ga pitali o njegovom učinku. Ukupno je tri puta osvojio trofej - dva puta s Barcelonom.

Neki se čude, ali ovaj 'vatreni' je itekako zaslužio biti na popisu izbornika Dalića

