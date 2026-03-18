SLAVLJE PLEMIĆA

Štimac osvojio prvi trofej na klupi Zrinjskog, porazili su Sarajevo u finalu Superkupa

Mostar: Susret Zrinjskog i Sarajeva u finalu Superkupa BiH
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.03.2026.
u 21:18

Nakon 90 minuta igre nije bilo golova, pa je pobjednik odlučen izravno izvođenjem penala, bez produžetaka. U penal-seriji uspješniji su bili Mostarci, koji su slavili rezultatom 4-1 i tako stigli do novog trofeja

Momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinjski, koju vodi Igor Štimac, bila je uspješnija od ekipe Sarajeva, na čijoj je klupi Mario Cvitanović, te je nakon izvođenja jedanaesteraca sa 4-1 osvojila Superkup Bosne i Hercegovine.

Nakon 90 minuta igre nije bilo golova, pa je pobjednik odlučen izravno izvođenjem penala, bez produžetaka. U penal-seriji uspješniji su bili Mostarci, koji su slavili rezultatom 4-1 i tako stigli do novog trofeja.

Za Zrinjski su zabili Bilbija, Ilić, Mamić i Lagumdžija, a za suparnika tek Ristovski, dok je Karačić obranio udarce Menala i Bralića.

Utakmica je protekla u čvrstoj i opreznoj igri s obje strane, uz mali broj izrazitih prilika, zbog čega su nijanse odlučivale pobjednika.

Zrinjski je na kraju pokazao više smirenosti i preciznosti s bijele točke te zasluženo osvojio Superkup BiH.

Ključne riječi
Sarajevo Zrinjski Igor Štimac

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

