Nećete vjerovati tko uz europskog giganta drži rekord po broju postignutih pogodaka u Ligi prvaka

U uzvratnom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Barcelona je deklasirala Newcastle United sa 7-2, što je druga utakmica s najviše golova u "knockout" fazi Lige prvaka. Rekord i dalje drže Barcelona i Bayern iz kolovoza 2020. kada su Bavarci u Lisabonu porazili katalonski sastav sa čak 8-2 u četvrtfinalu Lige prvaka.

Bila je to sezona u kojoj se zbog korone igrao završni turnir s osam klubova u Lisabonu. Bayern je u četvrtfinalu na Luzu deklasirao Barcu sa 8-2 stigavši kasnije do europske krune.

Devet golova u fazi na ispadanje Lige prvaka postignuto je i u ožujku 2005. u četvrtfinalnom susretu između Lyona i Werdera. Francuski sastav je pobijedio sa 7-2.

Ukupno najviše golova u nekom susretu Lige prvak postignuto je u studenom 2016. u susretu između Borussie Dortmund i Legija, čak 12. Njemački sastav je pobijedio sa 8-4.

Na drugom mjestu je teško stradavanje zagrebačkog Dinama u Munchenu od Bayerna sa 2-9 u rujnu 2024. godine. Monaco je sa 8-3 pobijedio Deportivo u studeom 2003. godine.