Na rubu

Oliver Lušić nosit će hrvatski stijeg na svečanosti otvorenja Igara

Autor
Damir Mrvec
12.11.2025.
u 19:57

Prvi dio hrvatske deflimpijske delegacije, u kojoj su rukometaši, predstavnici u streljaštvu, džudu i dio atletičara, danas je krenuo put Tokija, gdje će se od 15. do 26. studenoga 2025. održati 25. Ljetne deflimpijske igre.

Svečano otvorenje Igara održat će se u Tokyo Metropolitan Gymnasiumu u subotu, 15. studenoga, uz umjetnički program koji će prikazati bogatu japansku tradiciju i suvremenu vizualnu komunikaciju.

Ceremonija će posebno naglasiti pristupačnost i inkluziju kroz korištenje svjetlosnih signala i međunarodnog znakovnog jezika.

Hrvatsku će u Tokiju predstavljati rukometna reprezentacija gluhih, predvođena kapetanom Oliverom Lušićem kojem je pripala čast da nosi hrvatski stijeg na svečanosti otvorenja.

Uz Lušića, u sastavu rukometne reprezentacije gluhih su: Mario Barišić, Žiga Bedenik, Tomislav Bošnjak, Bojan Crnojević, Teo Glumac, Pero Jukić, Andrej Juričević, Florijan Kolarić, Ilija Perak, Mateo Perak, Patrik Radić, Marjan Turković, Bruno Varšić, Leonardo Vučak i Kristijan Živković.

Hrvatske će boje u Tokiju braniti i niz istaknutih pojedinaca u različitim sportovima. U atletici će snage odmjeriti Mia Nekić, Laura Štefanac, Viktor Barešić, Jakob Ivan Košak i Anja Okreša, dok će se Klaudija Dešić natjecati u maratonu.

U plivačkom bazenu nastupit će Natali Žgomba, Antonio Žgomba i Nikola Zdrilić, a u streljaštvu Boris Gramnjak, Bruno Pervan, Lana Skeledžija, Hana Kapetanović i Vida Puškadija.

Na tatamiju će se boriti džudaš Josip Tonžetić te taekwondoašice Matea Kolovrat i Petra Goleš, dok će u stolnoteniskim nadmetanjima sudjelovati Josipa Matijašec.

 - Danas je prva skupina naših sportaša – njih 39 od ukupno 65 članova delegacije – krenula put Tokija. Iznimno sam ponosan na naše sportaše koji su svojim trudom, radom i predanošću izborili nastup na Deflimpijskim igrama.

Među njima su i mladi sportaši koji su ponikli iz našeg programa uključivanja djece i mladih u sustav sporta gluhih, što potvrđuje da naš zajednički rad daje rezultate.

Vjerujem da ćemo ponovno pokazati našu snagu, zajedništvo i sportski duh, – rekao je Oliver Lušić, predsjednik Hrvatskog sportskog saveza gluhih i kapetan rukometne reprezentacije gluhih.

Deflimpijske igre predstavljaju najveće sportsko natjecanje za gluhe sportaše, a Tokio će ove godine ugostiti više od 3.000 sudionika iz cijeloga svijeta. Hrvatska reprezentacija nastavlja tradiciju sudjelovanja s velikim očekivanjima i ponosom.

