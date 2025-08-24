Naši Portali
PRVA NL JUNIORA

Ogromno iznenađene: Hajduk deklasiran s 4:0! Bijeli upisali prvi poraz

Zagreb: Prva nogometna liga, juniori, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
24.08.2025.
u 11:00

Dinamo je i s jednim osvojenim bodom preuzeo prvo mjesto, a Hajduk im je i dalje za petama

Ogromno iznenađenje dogodilo se u 3. kolu Prve NL juniora: momčad Sesveta deklasirala je Hajduk s 4:0 na svom terenu. Iznenađenje je utoliko već jer je Hajduk u prva dva kola imao maksimalni učinak od šest bodova i gol-razliku čak 14:0. Hajdukove juniore vodi trener Jure Ivanković. 
 
Istodobno, kiksao je i Dinamo na domaćem terenu: momčad koju vodi Jerko Leko remizirala je sa Slavenom Belupom 0:0. 

Dinamo je i s tim bodom preuzeo prvo mjesto i ima sedam bodova. Trećeplasirani juniori Osijeka, koji trenutačno imaju šest bodova, u ponedjeljak kod kuće dočekuju branitelja naslova Lokomotivu.

Zagreb: Prva nogometna liga, juniori, GNK Dinamo - HNK Hajduk
1/27
Ključne riječi
Dinamo Hajduk juniori nogomet

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
11:22 24.08.2025.

Pa mogli su suci, odnosno Kustic I tu da daju ruke

