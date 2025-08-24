Ogromno iznenađene: Hajduk deklasiran s 4:0! Bijeli upisali prvi poraz

Ogromno iznenađenje dogodilo se u 3. kolu Prve NL juniora: momčad Sesveta deklasirala je Hajduk s 4:0 na svom terenu. Iznenađenje je utoliko već jer je Hajduk u prva dva kola imao maksimalni učinak od šest bodova i gol-razliku čak 14:0. Hajdukove juniore vodi trener Jure Ivanković.
Istodobno, kiksao je i Dinamo na domaćem terenu: momčad koju vodi Jerko Leko remizirala je sa Slavenom Belupom 0:0.
Dinamo je i s tim bodom preuzeo prvo mjesto i ima sedam bodova. Trećeplasirani juniori Osijeka, koji trenutačno imaju šest bodova, u ponedjeljak kod kuće dočekuju branitelja naslova Lokomotivu.FOTO Milan šokantno izgubio u Modrićevom debiju. Allegri se lupao po glavi, a pogledajte kapetanov izraz lica
